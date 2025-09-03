Menü Kapat
TGRT Haber
32°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül hangi kandil 2025?

Müslüman aleminin en mühim olan günlerinden biri olan kandil günleri 2025 dini günler takvimi ile beraber belli oldu. Dini günler takvimine göre Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül gününe denk geliyor.

Bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül hangi kandil 2025?
Milyonlarca vatandaşın büyük heyecanla beklediği bugün oluyor. 2025 dini günler takvimi yakından incelenirken bugün kandil mi merak edildi.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

3 Eylül Çarşamba günü Mevlid Kandili olmaktadır. Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Bugün Mevlid Kandili olurken, Müslüman alemi dualar ediyor, ibadet ediyor.

Bugün kandil mi, ne kandili? 3 Eylül hangi kandil 2025?

3 EYLÜL BUGÜN HANGİ KANDİL?

2025 dini günler takvimine göre 3 Eylül Çarşamba günü Mevlid Kandili. Mevlid Kandili'nde vatandaşlar dualar ediyor, büyüklerini arıyor. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Mevlid Kandili'nin önemi şöyle:

"Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gece, Resulullah efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. "

