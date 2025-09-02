Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Mevlid Kandili hangi gece, bu gece mi? 3 Eylül kandil mi?

İslam dünyasının heyecanla beklediği kandil günlerinden biri olan Mevlid Kandili, 2025 dini günler takvimine göre 3 Eylül günü gerçekleşecek. Duaların edileceği, büyüklerimizin aranacağı özel güne kısa süre kala bu gece kandil mi, Mevlid Kandili hangi gece merak edildi.

02.09.2025
02.09.2025
2025 dini günler takvimine göre , 3 Eylül gününe denk geliyor. Müslüman alemi için mühim olan kandil günleri heyecanla bekleniyor.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GECE?

Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Buna göre 3 Eylül'ü 4 Eylüle'e bağlayan gece Mevlid Kandili olacak. 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili olurken vatandaşlar sevdiklerinizi ararken, Mevlid Kandili'nde dualar edecek.

Mevlid Kandili hangi gece, bu gece mi? 3 Eylül kandil mi?

Mevlid Kandili'nin önemi Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre şöyle:

"Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur."

