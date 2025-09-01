Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 2025 yılında 3 Eylül'e denk geliyor

Ülkemizde heyecanla beklenen Mevlid Kandili için bekleyiş devam ederken İslam dünyasını heyecan sardı. 3 Eylül Çarşamba gününe denk gelen Mevlid Kandili'nde neler yapılır araştırılmaya başlandı.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu yıl Mevlid Kandili, 3 Eylül gününe denk gelirken müslüman aleminin en mühim günlerinden biri yaşanacak. Mübarek günde oruç tutmak isteyenler ise tutulur mu araştırmasına başlamıştı. Bu yıl da milyonlarda kişi dualar ile ibadet edecek.

Dinimiz İslam'da yer alan açıklama şöyle:

"Rebiul-evvel ayının 11 ve 12. günleri arasındaki gecedir. 11 veya 12. gününde oruç tutmak iyi olur.

Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Hak Sözün Vesikaları)"

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 3 Eylül gününe denk gelmekte. 2025 dini günler takvimi şöyle:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe