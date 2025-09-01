Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 2025 yılında 3 Eylül'e denk geliyor

Bu yıl Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gününe denk gelirken milyonlarca müslüman dualar edecek, sevap işleyecek. Müslüman alemi için mühim olan Mevlid Kandili'inde oruç tutulur mu merak edildi. Dini günler takvimine göre denk geldiği gün netleşti.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 2025 yılında 3 Eylül'e denk geliyor
Ülkemizde heyecanla beklenen için bekleyiş devam ederken İslam dünyasını heyecan sardı. 3 Eylül Çarşamba gününe denk gelen Mevlid Kandili'nde neler yapılır araştırılmaya başlandı.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu yıl Mevlid Kandili, 3 Eylül gününe denk gelirken müslüman aleminin en mühim günlerinden biri yaşanacak. Mübarek günde tutmak isteyenler ise tutulur mu araştırmasına başlamıştı. Bu yıl da milyonlarda kişi dualar ile ibadet edecek.

Dinimiz İslam'da yer alan açıklama şöyle:

"Rebiul-evvel ayının 11 ve 12. günleri arasındaki gecedir. 11 veya 12. gününde oruç tutmak iyi olur.

Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Hak Sözün Vesikaları)"

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 2025 yılında 3 Eylül'e denk geliyor

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 3 Eylül gününe denk gelmekte. 2025 dini günler takvimi şöyle:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

ETİKETLER
#mevlid kandili
#ramazan
#oruç
#din
#İslam Mirası
#Türkler
#Aktüel
