Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Çarşamba günü kandil mi 3 Eylül? 2025 Dini günler takvimi

2025 Dini günler takvimine göre hangi günlerin kandil olduğu belli oldu. Çarşamba günü kandil mi merak edenler dini günler takvimini kontrol ediyor. Bu yıl Mevlid Kandili'nin denk geldiği gün netleşti. Binlerce kişi dualar ederek kandil gününü geçirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çarşamba günü kandil mi 3 Eylül? 2025 Dini günler takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 12:30

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre tarihi netleşti. Müslüman alemi için em mühim olan Mevlid Kandili'ne kısa süre kala Çarşamba günü mi araştırıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KANDİL Mİ 3 EYLÜL?

Dini günler takvimine göre 2025 yılında 3 Eylül günü Mevlid Kandili olacak. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinin tarihleri takvimle beraber belli oldu. 2025 yılında çarşamba günü Mevlid Kandili olacak.

Çarşamba günü kandil mi 3 Eylül? 2025 Dini günler takvimi

3 EYLÜL HANGİ KANDİL?

2025 yılı dini günler takvimine göre 3 Eylül günü Mevlid Kandili olacak. İslam dünyasının en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandilli'nde dualar okunuyor, ibadetler ediliyor. Özel güne kısa süre kala vatandaşlar kandil hazırlıklarına başladı.

Çarşamba günü kandil mi 3 Eylül? 2025 Dini günler takvimi

2025 KANDİL GÜNLERİ TARİHİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

Çarşamba günü kandil mi 3 Eylül? 2025 Dini günler takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre "Yukarıdaki mübarek gecelerden, Mevlid, Berat, Mirac ve Regaib gecelerine, (Kandil) geceleri denir. Bu mübarek gecelerden başka, Receb ayının her gecesi, Ramazan (Fıtr) bayramının diğer geceleri, Zilhicce ayının ilk on geceleri, Muharremin ilk on geceleri ve her Cuma ve Pazartesi gecesi de mübarek gecelerdir. Bu geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu sene Kadir Gecesi hangi gün? 2025 dini günler takvimi
ETİKETLER
#kandil
#mevlid kandili
#İslam Mirası
#Dini Günler
#2025 Takvimi
#Çarşamba
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.