Çarşamba günü kandil mi 3 Eylül? 2025 Dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi netleşti. Müslüman alemi için em mühim olan Mevlid Kandili'ne kısa süre kala Çarşamba günü kandil mi araştırıldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KANDİL Mİ 3 EYLÜL?

Dini günler takvimine göre 2025 yılında 3 Eylül günü Mevlid Kandili olacak. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinin tarihleri takvimle beraber belli oldu. 2025 yılında çarşamba günü Mevlid Kandili olacak.

3 EYLÜL HANGİ KANDİL?

2025 yılı dini günler takvimine göre 3 Eylül günü Mevlid Kandili olacak. İslam dünyasının en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandilli'nde dualar okunuyor, ibadetler ediliyor. Özel güne kısa süre kala vatandaşlar kandil hazırlıklarına başladı.

2025 KANDİL GÜNLERİ TARİHİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE YAPILIR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre "Yukarıdaki mübarek gecelerden, Mevlid, Berat, Mirac ve Regaib gecelerine, (Kandil) geceleri denir. Bu mübarek gecelerden başka, Receb ayının her gecesi, Ramazan (Fıtr) bayramının diğer geceleri, Zilhicce ayının ilk on geceleri, Muharremin ilk on geceleri ve her Cuma ve Pazartesi gecesi de mübarek gecelerdir. Bu geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevablarını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur."