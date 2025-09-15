Bugün maç var mı 15 Eylül? Süper Lig'de günün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.
15 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının programı şöyle:
16:45
Al Sharjah - Al Gharafa
AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart / Smart Spor HD
19:00
Al Wahda - Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart / Smart Spor HD
19:30
Verona - Cremonese
İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
20:00
Erzurumspor - Sakaryaspor
Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports 2
Ç.Rizespor - Gençlerbirliği
Trendyol Süper Lig – Bein Sports 1
21:15
Al Ahli - Nasaf Qarshi
AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart / Smart Spor HD
Al Shorta - Al Sadd
AFC Şampiyonlar Ligi – Smart Spor 2 / Spor Smart 2
21:30
Real Zaragoza - Albacete
İspanya La Liga 2 – S Sport Plus
21:45
Como - Genoa
İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Guingamp - Montpellier
Fransa Ligue 2 – Bein Sports 4
22:00
Espanyol - Mallorca
İspanya La Liga – S Sport / S Sport Plus