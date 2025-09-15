Bugün maç var mı 15 Eylül? Süper Lig'de günün maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 15 EYLÜL?

15 Eylül Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının programı şöyle:

16:45

Al Sharjah - Al Gharafa

AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart / Smart Spor HD

19:00

Al Wahda - Al Ittihad

AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart / Smart Spor HD

19:30

Verona - Cremonese

İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

20:00

Erzurumspor - Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports 2

Ç.Rizespor - Gençlerbirliği

Trendyol Süper Lig – Bein Sports 1

21:15

Al Ahli - Nasaf Qarshi

AFC Şampiyonlar Ligi – Spor Smart / Smart Spor HD

Al Shorta - Al Sadd

AFC Şampiyonlar Ligi – Smart Spor 2 / Spor Smart 2

21:30

Real Zaragoza - Albacete

İspanya La Liga 2 – S Sport Plus

21:45

Como - Genoa

İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Guingamp - Montpellier

Fransa Ligue 2 – Bein Sports 4

22:00

Espanyol - Mallorca

İspanya La Liga – S Sport / S Sport Plus