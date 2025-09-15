Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Erteleme maçı bu hafta oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynanması planlanan ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi mücadelesinden dolayı ertelenen Alanyaspor maçı bu hafta oynanacak. 17 Eylül 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Erteleme maçı bu hafta oynanacak
Trendyol 'de heyecan devam ediyor. , 17 Eylül 2025 Çarşamba günü erteleme maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşması nedeniyle ertelenen mücadeleye geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Erteleme maçı bu hafta oynanacak

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından bilet satış duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Karşılaşmanın 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacağından dolayı biletlerin 16 Eylül 2025 Salı günü genel satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Erteleme maçı bu hafta oynanacak

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ FİYATI

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletlerinin henüz fiyatları açıklanmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • FENERIUM ALT E BLOK VIP: 18.750,00 TL
  • MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
