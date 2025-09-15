Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Erteleme maçı bu hafta oynanacak

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Alanyaspor erteleme maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşması nedeniyle ertelenen mücadeleye geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından bilet satış duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Karşılaşmanın 17 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacağından dolayı biletlerin 16 Eylül 2025 Salı günü genel satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından bilet satış duyurusu yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ FİYATI

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletlerinin henüz fiyatları açıklanmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: