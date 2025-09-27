Bugün maç var mı? 27 Eylül maç programı belli oldu

27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu.

Yerli ve yabancı liglerde bugün birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor olacak.

Ayrıca bugün milli futbolcumu Arda Güler’in formasını terlettiği Real Madrid de Atletico Madrid ile karşılaşacak.

27 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)

17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

15:00 Getafe - Levante

17:15 Atletico Madrid - Real Madrid

19:30 Mallorca - Deportivo Alaves

22:00 Villarreal - Athletic Bilbao

İngiltere - Premier Lig

14:30 Brentford - Manchester United

17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 Leeds United - Bournemouth

17:00 Crystal Palace - Liverpool

17:00 Manchester City – Burnley

İtalya - Serie A

16:00 Como - Cremonese

19:00 Juventus - Atalanta

21:45 Cagliari - Inter

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg - RB Leipzig

16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

16:30 Heidenheim - Augsburg

16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen

19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt