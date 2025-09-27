Menü Kapat
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bugün maç var mı? 27 Eylül maç programı belli oldu

Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa liglerindeki maç programları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

27 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu.

Yerli ve yabancı liglerde bugün birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor olacak.

Ayrıca bugün milli futbolcumu Arda Güler’in formasını terlettiği Real Madrid de Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Bugün maç var mı? 27 Eylül maç programı belli oldu

27 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)

17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)

20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

Bugün maç var mı? 27 Eylül maç programı belli oldu

İspanya -

15:00 Getafe - Levante

17:15 Atletico Madrid - Real Madrid

19:30 Mallorca - Deportivo Alaves

22:00 Villarreal - Athletic Bilbao

İngiltere -

14:30 Brentford - Manchester United

17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion

17:00 Leeds United - Bournemouth

17:00 Crystal Palace - Liverpool

17:00 Manchester City – Burnley

Bugün maç var mı? 27 Eylül maç programı belli oldu

İtalya -

16:00 Como - Cremonese

19:00 Juventus - Atalanta

21:45 Cagliari - Inter

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg - RB Leipzig

16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

16:30 Heidenheim - Augsburg

16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen

19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

