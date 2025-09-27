Bugün maç var mı? 27 Eylül maç programı belli oldu

27 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçların programı belli oldu.
Yerli ve yabancı liglerde bugün birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor olacak.
Ayrıca bugün milli futbolcumu Arda Güler’in formasını terlettiği Real Madrid de Atletico Madrid ile karşılaşacak.
17:00 Eyüpspor - Göztepe (beIN Sports 1)
17:00 Gaziantep FK - Samsunspor (beIN Sports 2)
20:00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor (beIN Sports 1)
1. Lig
16:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
15:00 Getafe - Levante
17:15 Atletico Madrid - Real Madrid
19:30 Mallorca - Deportivo Alaves
22:00 Villarreal - Athletic Bilbao
İngiltere - Premier Lig
14:30 Brentford - Manchester United
17:00 Chelsea - Brighton & Hove Albion
17:00 Leeds United - Bournemouth
17:00 Crystal Palace - Liverpool
17:00 Manchester City – Burnley
İtalya - Serie A
16:00 Como - Cremonese
19:00 Juventus - Atalanta
21:45 Cagliari - Inter
Almanya - Bundesliga
16:30 Wolfsburg - RB Leipzig
16:30 Mainz 05 - Borussia Dortmund
16:30 Heidenheim - Augsburg
16:30 St. Pauli - Bayer Leverkusen
19:30 Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt