Bugün maç var mı, saat kaçta? 25 Eylül Perşembe Süper Lig, La Liga, Avrupa Ligi maç programı
Bugün Trendyol 1. Lig, La Liga ve UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar oynanacak. Taraftarlar tarafından bugün maç var mı, saat kaçta olduğu merak ediliyor. 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı oynanacak olan maçların saatleri ve programı belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması dün başladı. İlk hafta karşılaşmalarının son maçları bugün oynanacak. Taraftarlar tarafından bugün maç var mı, saat kaçta oynanacağı ise merak ediliyor.