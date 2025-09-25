Bugün maç var mı, saat kaçta? 25 Eylül Perşembe Süper Lig, La Liga, Avrupa Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması dün başladı. İlk hafta karşılaşmalarının son maçları bugün oynanacak. Taraftarlar tarafından bugün maç var mı, saat kaçta oynanacağı ise merak ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN 25 EYLÜL?

Bugün Trendyol 1. Lig, La Liga, UEFA Avrupa Ligi, İtalya Kupası ve Suudi Arabistan - Pro Lig'de maçlar oynanacak.

25 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak olan maçların programları şöyle:

TFF 1. Lig

17:00 Sivasspor - Adana Demirspor

20:00 Amed SK - Sarıyer

20:00 Pendikspor - Sakaryaspor

UEFA Avrupa Ligi

19:45 Go Ahead Eagles - FCSB

19:45 Lille - Brann

22:00 Stuttgart - Celta Vigo

22:00 Rangers - Genk

22:00 Utrecht - Lyon

22:00 Salzburg - Porto

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen

22:00 Young Boys - Panathinaikos

22:00 Aston Villa - Bologna

La Liga

20:30 Osasuna - Elche

22:30 Real Oviedo - Barcelona

Suudi Arabistan Pro Lig

18:10 Khaleej - Al Taawon

18:25 Al Shabab Riyadh - Al Kholood

21:00 Al Hilal Riyadh - Al Akhdoud

İtalya Kupası