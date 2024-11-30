Bugün oynanacak olan basketbol maçlarının programı duyuruldu
Basketbol ile yakından ilgilenenler her gün oynanacak olan müsabakaları yakından takip ediyor. Liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken 30 Kasım Cumartesi akşamının maçları netleşti.
Basketbol Süper Lig, 1. Lig ve Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde oynanan karşılaşmalarda serüven sürüyor.
Sporseverlerin gündeminde yer alan maçların saati de netleşti.
BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, HANGİ?
30 Kasım Cumartesi günü oynanacak basketbol maçları ve saatleri şöyle:
NBA
01:00 | Memphis Grizzlies - NO Pelicans
04:00 | Miami Heat - Toronto Raptors
Adidas U18 Next Generation Turnuvası
09:00 | Fenerbahçe Beko - Next Generation Team
11:15 | Gran Canaria - Anadolu Efes
13:30 | Venezia - Panathinaikos
15:45 | Bahçeşehir Klj - Mega Belgrad
18:00 | Next Generation Team İstanbul - Gran Canaria
20:15 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
11:00 | Fenerbahçe İstanbul Jet - Mersin Engelliler
Basketbol 2. Ligi
13:00 | Ankara Akademi - Akhisar Bel
Basketbol Gençler Ligi
13:00 | Karşıyaka - Petkimspor
Basketbol 1. Ligi
13:45 | iLab Basketbol - TED Kolejliler
15:30 | Ankaragücü - OGM Orman
17:15 | Harem Spor - Fenerbahçe Koleji
18:30 | Kapaklı Spor - Pizza Bulls Basket
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 | OGM Orman - Nesibe Aydın
15:00 | Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin
Kızlar Basketbol Gençler Ligi
14:00 | Adana BB - Kayseri Basket
18:00 | OGM Orman - ÇBK Mersin
Basketbol Süper Ligi
15:30 | Büyükçekmece - Galatasaray
18:00 | Petkimspor - Bahçeşehir Klj
20:30 | Bursaspor - Pınar Karşıyaka
Kadınlar Basketbol 1. Ligi
17:00 | Burhaniye Bld. - Adana Basket
17:30 | Edirne DSİ - Edremit Bld.
İspanya Basketbol Ligi
20:00 | Unicaja Malaga - Iberostar Tenerife
İtalya Basketbol Ligi
22:30 | Delonghi Treviso - Pistoia Basket