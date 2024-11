Bugün oynanacak olan basketbol maçlarının programı duyuruldu

30 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:31

Basketbol ile yakından ilgilenenler her gün oynanacak olan müsabakaları yakından takip ediyor. Liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken 30 Kasım Cumartesi akşamının maçları netleşti.

Basketbol​ Süper Lig, 1. Lig ve Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde oynanan karşılaşmalarda serüven sürüyor.

Sporseverlerin gündeminde yer alan maçların saati de netleşti.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, HANGİ?

30 Kasım Cumartesi günü oynanacak basketbol maçları ve saatleri şöyle:

NBA

01:00 | Memphis Grizzlies - NO Pelicans

04:00 | Miami Heat - Toronto Raptors

Adidas U18 Next Generation Turnuvası

09:00 | Fenerbahçe Beko - Next Generation Team

11:15 | Gran Canaria - Anadolu Efes

13:30 | Venezia - Panathinaikos

15:45 | Bahçeşehir Klj - Mega Belgrad

18:00 | Next Generation Team İstanbul - Gran Canaria

20:15 | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

11:00 | Fenerbahçe İstanbul Jet - Mersin Engelliler

Basketbol 2. Ligi

13:00 | Ankara Akademi - Akhisar Bel

Basketbol Gençler Ligi

13:00 | Karşıyaka - Petkimspor

Basketbol 1. Ligi

13:45 | iLab Basketbol - TED Kolejliler

15:30 | Ankaragücü - OGM Orman

17:15 | Harem Spor - Fenerbahçe Koleji

18:30 | Kapaklı Spor - Pizza Bulls Basket

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14:00 | OGM Orman - Nesibe Aydın

15:00 | Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin

Kızlar Basketbol Gençler Ligi

14:00 | Adana BB - Kayseri Basket

18:00 | OGM Orman - ÇBK Mersin

Basketbol Süper Ligi

15:30 | Büyükçekmece - Galatasaray

18:00 | Petkimspor - Bahçeşehir Klj

20:30 | Bursaspor - Pınar Karşıyaka

Kadınlar Basketbol 1. Ligi

17:00 | Burhaniye Bld. - Adana Basket

17:30 | Edirne DSİ - Edremit Bld.

İspanya Basketbol Ligi

20:00 | Unicaja Malaga - Iberostar Tenerife

İtalya Basketbol Ligi

22:30 | Delonghi Treviso - Pistoia Basket