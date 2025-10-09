Bugünün Dünya Kupası eleme maçları 9 Ekim! Çekya-Hırvatistan maçı oynanacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası eleme maçlarında serüven sürüyor. Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan maçlar netleşti.
Bu akşam Dünya Kupası eleme maçları şöyle:
Finlandiya - Litvanya
19:00
Exxen
Avusturya - San Marino
21:45
Exxen
Belarus - Danimarka
21:45
Exxen
Çekya - Hırvatistan
21:45
Exxen
Faroe Adaları - Karadağ
21:45
Exxen
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek
21:45
Exxen
İskoçya - Yunanistan
21:45
Exxen
Malta - Hollanda
21:45
Exxen
FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 14 Ekim'de Gürcistan ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira