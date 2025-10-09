Bugünün Dünya Kupası eleme maçları 9 Ekim! Çekya-Hırvatistan maçı oynanacak

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası eleme maçlarında serüven sürüyor. Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan maçlar netleşti.

BUGÜNÜN DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI 9 EKİM

Bu akşam Dünya Kupası eleme maçları şöyle:

Finlandiya - Litvanya

19:00

Exxen

Avusturya - San Marino

21:45

Exxen

Belarus - Danimarka

21:45

Exxen

Çekya - Hırvatistan

21:45

Exxen

Faroe Adaları - Karadağ

21:45

Exxen

Güney Kıbrıs - Bosna Hersek

21:45

Exxen

İskoçya - Yunanistan

21:45

Exxen

Malta - Hollanda

21:45

Exxen

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 14 Ekim'de Gürcistan ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira