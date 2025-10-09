Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
"Risky Business", "The Breakfast Club", "The Dark Knight" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Ron Dean'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hollywood'ın ünlü isimleri ise aldıkları acı haberle yıkıldı.
Usta ismin acı haberini 40 yıllık dostu Maggie Neff açıkladı. People'a konuşan Neff, "Ron ve ben ruh ikiziydik" ifadelerini kullandı.
Aralarındaki derin bağı üzüntülü bir şekilde dile getiren Neff, “Yıllar boyunca birbirimize karşı koşulsuz ve kalıcı bir sevgi besledik" dedi.
Ron Dean’in 5 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybettiği belirtilirken, ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.