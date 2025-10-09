Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti

Hollywood dünyası ölüm haberiyle yıkıldı. 1970'li yıllardan itibaren sayısız filmde boy gösteren usta oyuncu Ron Dean, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 14:40

"Risky Business", "The Breakfast Club", "The Dark Knight" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Ron Dean'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 'ın ünlü isimleri ise aldıkları acı haberle yıkıldı.

RON DEAN HAYATINI KAYBETTİ

Usta ismin acı haberini 40 yıllık dostu Maggie Neff açıkladı. People'a konuşan Neff, "Ron ve ben ruh ikiziydik" ifadelerini kullandı.

Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti

Aralarındaki derin bağı üzüntülü bir şekilde dile getiren Neff, “Yıllar boyunca birbirimize karşı koşulsuz ve kalıcı bir sevgi besledik" dedi.

Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti

Ron Dean’in 5 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybettiği belirtilirken, ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti

RON DEAN KİMDİR?
15 Ağustos 1938 doğumlu oyuncu Ron Dean, genellikle sert mizaçlı karakterlere ya da polis rolleriyle ekranda yer aldı. Tom Cruise ile birlikte Risky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde rol alan Dean, The Breakfast Club'ta ise Andy karakterinin otoriter babasını oynadı.
