Hollywood dünyası kahroldu! Ron Dean hayatını kaybetti

RON DEAN KİMDİR?

15 Ağustos 1938 doğumlu oyuncu Ron Dean, genellikle sert mizaçlı karakterlere ya da polis rolleriyle ekranda yer aldı. om Cruise ile birlikte Risky Business, Cocktail ve The Color of Money gibi filmlerde rol alan Dean, The Breakfast Club’ta ise Andy karakterinin otoriter babasını oynadı.