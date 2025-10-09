Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın istifa etmesinin ardından yeni teknik direktör arayışları başlamıştı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü açıklandı. Yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük görevine Tahsin Tam getirildi. Taraftarlar tarafından Tahsin Tam kimdir, hangi takımlarda görev aldı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 14:34

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Teknik Direktörü Adem Çağlayan, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından görevinden istifa etti. Adem Çağlayan'ın istifasının ardından Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.

Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Tahsin Tam ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti soruları gündeme geldi.

Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

TAHSİN TAM KİMDİR?

Tahsin Tam, 15 Eylül 1969 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Tahsin Tam, 1989 yılıdna İnegölspor'a transfer oldu. Futbolculuk kariyerinde daha sonrasında sırayla Bözüyükspor, TKİ Linyitspor, Gebzespor, Bolu Gönenspor, Kestelspor ve Gemlikspor'da oynadı. 1 Temmuz 2002 tarihinde ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine ise Tahsin Tam yine Bursaspor altyapsıında, altyapı antrenörü olarak 2003 yılında başladı. Sırayla Bursa U19, Bursa U21, Merinosspor ve tekrardan Bursaspor U21 takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Bursaspor'un ardından Gaziantepspor'da yardımcı antrenör, altyapı antrenörü ve geçiçi olarak görev aldı.

Göztepe ve Antalyaspor'da da yardımcı antrenör olarak bir dönem görev alan Tahsin Tam, 12 Kasım 2020 tarihinde ilk teknik direktörlüğüne Bodrum FK'da başladı.

Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

Daha sonrasında sırayla Karacabey Belediye, Bursaspor, Çorum FK, Ankara Keçirörengücü, Vanspor FK'da görev aldı.

Soın olarak ise 1 Temmuz 2025 - 20 eylül 2025 tarihleri arasında Çorum FK'da teknik direktörlük yaptı. 5 maç takımın başında olan Tahsin Tam 2.17 maç başına puan ortalaması elde etti. Daha sonra buradaki görevinden ayrılarak 8 Ekim 2025 tarihinde Bursaspor'un başına geçti.

Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

TAHSİN TAM HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

56 yaşındaki deneyimli teknik direktör Tahsin Tam'ın kariyeri boyunca yönettiği takımlar şöyle:

  • Bodrum FK
  • Karacabey Belediye
  • Bursaspor
  • Çorum FK
  • Ankara Keçiörengücü
  • Van Spor FK
  • Çorum FK
ETİKETLER
#Bursaspor
#teknik direktör
#Tahsin Tam
#Tff 2.lig
#Antrenör İstifa
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.