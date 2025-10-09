Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti? Bursaspor'un yeni teknik direktörü oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından görevinden istifa etti. Adem Çağlayan'ın istifasının ardından Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.

Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Tahsin Tam ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Tahsin Tam kimdir, hangi takımları yönetti soruları gündeme geldi.

TAHSİN TAM KİMDİR?

Tahsin Tam, 15 Eylül 1969 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Tahsin Tam, 1989 yılıdna İnegölspor'a transfer oldu. Futbolculuk kariyerinde daha sonrasında sırayla Bözüyükspor, TKİ Linyitspor, Gebzespor, Bolu Gönenspor, Kestelspor ve Gemlikspor'da oynadı. 1 Temmuz 2002 tarihinde ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine ise Tahsin Tam yine Bursaspor altyapsıında, altyapı antrenörü olarak 2003 yılında başladı. Sırayla Bursa U19, Bursa U21, Merinosspor ve tekrardan Bursaspor U21 takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.

Bursaspor'un ardından Gaziantepspor'da yardımcı antrenör, altyapı antrenörü ve geçiçi teknik direktör olarak görev aldı.

Göztepe ve Antalyaspor'da da yardımcı antrenör olarak bir dönem görev alan Tahsin Tam, 12 Kasım 2020 tarihinde ilk teknik direktörlüğüne Bodrum FK'da başladı.

Daha sonrasında sırayla Karacabey Belediye, Bursaspor, Çorum FK, Ankara Keçirörengücü, Vanspor FK'da görev aldı.

Soın olarak ise 1 Temmuz 2025 - 20 eylül 2025 tarihleri arasında Çorum FK'da teknik direktörlük yaptı. 5 maç takımın başında olan Tahsin Tam 2.17 maç başına puan ortalaması elde etti. Daha sonra buradaki görevinden ayrılarak 8 Ekim 2025 tarihinde Bursaspor'un başına geçti.

TAHSİN TAM HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

56 yaşındaki deneyimli teknik direktör Tahsin Tam'ın kariyeri boyunca yönettiği takımlar şöyle: