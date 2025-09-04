Menü Kapat
Bulgaristan İspanya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bulgaristan İspanya canlı yayın ile ekranlara gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin 3-2 Gürcistan galibiyetinin ardından gözler Bulgaristan ile İspanya arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İşte Bulgaristan İspanya maçı canlı yayın bilgileri…

E Grubu’nda kritik öneme sahip maçı bu akşam oynanıyor. Mücadele, elemelerin seyrini yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olacak.

BULGARİSTAN İSPANYA HANGİ KANALDA?

Bulgaristan ile İspanya arasında oynanacak karşılaşma televizyon kanallarından canlı yayınlanmayacak. Futbolseverler maçı yalnızca internet üzerinden izleme şansına sahip olacak. Bu nedenle karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyenlerin dijital platformlar üzerinden yayına erişmesi gerekiyor.

Bulgaristan İspanya maçının canlı yayını üzerinden olacak. EXXEN aboneleri, platforma giriş yaparak karşılaşmayı diledikleri cihaz üzerinden izleyebilecek. Karşılaşmanın uydu üzerinden yayınlanmaması nedeniyle yayın yalnızca internet tabanlı olarak gerçekleşecek.

BULGARİSTAN İSPANYA CANLI İZLE

Bulgaristan İspanya maçı EXXEN platformu üzerinden izlenebilecek. Kullanıcılar, televizyon, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından EXXEN’e giriş yaparak maçı canlı takip edebilecek. Platform üzerinden yapılacak yayın ile izleyiciler karşılaşmayı kesintisiz olarak takip edebilecek.

BULGARİSTAN İSPANYA MAÇ KADROSU İLK 11

Karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11’ler maç öncesinde duyuruldu. Bulgaristan sahaya 5-4-1 dizilişi ile çıkarken kalede Vutsov görev alacak. Savunmada Dimitrov, Tsenov, Nedyalkov ve Nürnberger forma giyecek. Orta sahada Panayotov, Chochev, Gruev ve Minkov görev alırken ileri uçta Kirilov ve Kolev yer alacak.

İspanya ise sahaya 4-3-3 dizilişi ile çıkacak. Kalede Unai Simón yer alırken savunma hattında Pedro Porro, Le Normand, Huijsen ve Cucurella forma giyecek. Orta sahada Pedri, Zubimendi ve Mikel Merino görev alırken ileri üçlüde Lamine Yamal, Nico Williams ve Oyarzabal sahaya çıkacak.

BULGARİSTAN İSPANYA MAÇI NEREDE YAYINLANIYOR, HANGİ KANAL VERİYOR?

Bulgaristan İspanya maçı uydu üzerinden yayınlanmayacak. Karşılaşma yalnızca internet tabanlı bir platform üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler maçı EXXEN’den canlı olarak izleyebilecek. Yayını takip etmek isteyenlerin EXXEN üyeliklerinin bulunması gerekiyor.

Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve Sofya’daki National Stadium Vasil Levski Stadyumu’nda oynanacak.

