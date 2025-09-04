Bulgaristan İspanya CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

E Grubu’nda kritik öneme sahip Bulgaristan İspanya maçı bu akşam oynanıyor. Mücadele, elemelerin seyrini yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olacak.

Bulgaristan ile İspanya arasında oynanacak karşılaşma televizyon kanallarından canlı yayınlanmayacak. Futbolseverler maçı yalnızca internet üzerinden izleme şansına sahip olacak. Bu nedenle karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyenlerin dijital platformlar üzerinden yayına erişmesi gerekiyor.

Bulgaristan İspanya maçının canlı yayını EXXEN üzerinden olacak. EXXEN aboneleri, platforma giriş yaparak karşılaşmayı diledikleri cihaz üzerinden izleyebilecek. Karşılaşmanın uydu üzerinden yayınlanmaması nedeniyle yayın yalnızca internet tabanlı olarak gerçekleşecek.

Bulgaristan İspanya maçı EXXEN platformu üzerinden izlenebilecek. Kullanıcılar, televizyon, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından EXXEN’e giriş yaparak maçı canlı takip edebilecek. Platform üzerinden yapılacak yayın ile izleyiciler karşılaşmayı kesintisiz olarak takip edebilecek.

BULGARİSTAN İSPANYA MAÇ KADROSU İLK 11

Karşılaşmada sahaya çıkacak ilk 11’ler maç öncesinde duyuruldu. Bulgaristan sahaya 5-4-1 dizilişi ile çıkarken kalede Vutsov görev alacak. Savunmada Dimitrov, Tsenov, Nedyalkov ve Nürnberger forma giyecek. Orta sahada Panayotov, Chochev, Gruev ve Minkov görev alırken ileri uçta Kirilov ve Kolev yer alacak.

İspanya ise sahaya 4-3-3 dizilişi ile çıkacak. Kalede Unai Simón yer alırken savunma hattında Pedro Porro, Le Normand, Huijsen ve Cucurella forma giyecek. Orta sahada Pedri, Zubimendi ve Mikel Merino görev alırken ileri üçlüde Lamine Yamal, Nico Williams ve Oyarzabal sahaya çıkacak.

Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve Sofya’daki National Stadium Vasil Levski Stadyumu’nda oynanacak.