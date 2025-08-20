Burak Tolunay Sekin kimdir? Şehit Fethi Sekin’in oğlu U16 Türk Milli Takımında

İstanbul
Türkiye U16 Milli Takımı’na seçilen Şehit polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin, ay-yıldızlı forma altında sahaya çıkma şansı elde etti.
Burak Tolunay Sekin, 7 Ocak 2006’da Bornova’da dünyaya geldi.
Futbola küçük yaşlarda başlayan Sekin, İzmir Gücü Spor altyapısında futbola başladı.
İlkadımspor, Altay, Bornovagücü ve Galatasaray altyapılarında forma giydi.
5 Eylül 2024’te Menemen Futbol Kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Menemen FK’nin alt yaş gruplarında forma giyen Sekin, şu ana kadar 31 gol kaydetti.
7 Ocak 2006 doğumlu olan Burak Tolunay Sekin 19 yaşında.