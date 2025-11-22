Bu gençler silahlarla nereye gidiyor? Herkes Kahramanmaraş'taki görüntüleri konuşuyor

Kahramanmaraş Onikişubat'ta gençlerin araç içinde ellerindeki silahla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşmaları tepki topladı.

Şehirde 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik açarak silah ile poz verdi ve o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılırken vatandaşlarda tepki gösterdi. Görüntülerde, otomobil arka koltuğunda oturan 2 gencin silah gösterme anları yer aldı.