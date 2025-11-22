Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Sakarya'da cezaevinde 123 mahkum yemekten zehirlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 123 mahkum, yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenenlerden bazıları hastaneye kaldırılırken çoğu mahkum ise cezaevi revirinde tedavi edildi...

Sakarya'da cezaevinde 123 mahkum yemekten zehirlendi
IHA
22.11.2025
22.11.2025
Son günlerde artış gösteren yemekten zehirlenmelerin bir yenisi bu kez 'da görüldü. Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda verilen yemeğin ardından 123 mahkumda mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler oluştu.

Sakarya'da cezaevinde 123 mahkum yemekten zehirlendi

5'İ HASTANEYE KALDIRILDI

Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 5 hükümlü hastaneye sevk edildi, diğerlerinin ise ceza infaz kurumu revirinde tedavi edildi. şüphesi ile revire başvuranların sayısı arttı. Son olarak 123 hükümlünün, gıda zehirlenmesi şüphesi ile şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan hükümlüler tekrardan cezaevine sevk ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

