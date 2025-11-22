Sakarya'da cezaevinde 123 mahkum yemekten zehirlendi

Son günlerde artış gösteren yemekten zehirlenmelerin bir yenisi bu kez Sakarya'da görüldü. Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda verilen yemeğin ardından 123 mahkumda mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler oluştu.

5'İ HASTANEYE KALDIRILDI

Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 5 hükümlü hastaneye sevk edildi, diğerlerinin ise ceza infaz kurumu revirinde tedavi edildi. Zehirlenme şüphesi ile revire başvuranların sayısı arttı. Son olarak 123 hükümlünün, gıda zehirlenmesi şüphesi ile şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan hükümlüler tekrardan cezaevine sevk ediliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.