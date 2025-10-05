Bursaspor maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Bursaspor bugün TFF 2. Lig'de liderliğe tekrardan oturmak için Kırklarelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz hafta aldıkları mağlubiyetin ardından bu hafta galibiyet almak istiyor.

Kırklarelispor ise son iki hafta üst üste aldığı beraberliklerin ardından bu haftayı galibiyet ile tamamlamayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Kırklarelispor - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Kırklarelispor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Kırklarelispor - Bursaspor maçını hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Mehmet Erdoğan ve Furkan Çıraklar görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Burak Filik olacağı duyuruldu.

KIRKLARELİSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Kırklarelispor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Güzide Gebze Spor'un hemen arkasından 2. sırada yer alan yeşil-beyazlılar tekrardan bu hafta 1. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Kırklarelispor ise bu sezon oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kırklarelispor 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

KIRKLARELİSPOR - BURSASPOR MAÇ KADROSU

Bursaspor tarafından Kırklarelispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadro ise şöyle:

Anıl Atağ, Kerem Matışlı, Sahil Fidan, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Barış Gök, Hamza Gür, Musa Çağıran, Sefa Narin, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Zeki Dursun, Enes Çalışkan, Ahmet Hakan Atış, Arda Güneş, Berke Ay, İlhan Depe, Sertaç Çam, Emrehan, Gedikli, Ertuğrul İ. Furat, Muhammet Emir.