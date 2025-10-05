Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursaspor maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF 2. Lig'in 7. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Bursaspor deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kırklarelispor - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursaspor maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 12:12

bugün 'de liderliğe tekrardan oturmak için Kırklarelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz hafta aldıkları mağlubiyetin ardından bu hafta galibiyet almak istiyor.

Kırklarelispor ise son iki hafta üst üste aldığı beraberliklerin ardından bu haftayı galibiyet ile tamamlamayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Kırklarelispor - Bursaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Kırklarelispor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Kırklarelispor - Bursaspor maçını hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Mehmet Erdoğan ve Furkan Çıraklar görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Burak Filik olacağı duyuruldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KIRKLARELİSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Kırklarelispor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Bursaspor bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Güzide Gebze Spor'un hemen arkasından 2. sırada yer alan yeşil-beyazlılar tekrardan bu hafta 1. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Kırklarelispor ise bu sezon oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kırklarelispor 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda? Kırklarelispor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

KIRKLARELİSPOR - BURSASPOR MAÇ KADROSU

Bursaspor tarafından Kırklarelispor maçının kamp kadrosu açıklandı. Açıklanan kadro ise şöyle:

Anıl Atağ, Kerem Matışlı, Sahil Fidan, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Barış Gök, Hamza Gür, Musa Çağıran, Sefa Narin, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Zeki Dursun, Enes Çalışkan, Ahmet Hakan Atış, Arda Güneş, Berke Ay, İlhan Depe, Sertaç Çam, Emrehan, Gedikli, Ertuğrul İ. Furat, Muhammet Emir.

ETİKETLER
#Futbol
#Bursaspor
#canlı yayın
#mac
#Tff 2. Lig
#Kırklarelispor
#Burak Filik
#Kırklarelispor
#As Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.