Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor Bursaspor maçı bugün oynanacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

Bursaspor ligin ilk 4 haftasında oynadığı bütün karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılarak 12 puan topladı. Adanaspor ise 4 maçta da mağlubiyet alarak 0 puanla 17. sırada yer alıyor.

Bursaspor, Adanaspor maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Adanaspor ise 4 haftanın ardından ilk galibiyetini almayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Adanaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan Adanspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı bu iki kanal aracılığıyla izleyebilecekler.

ADANASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Adaspor - Bursaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Kritik mücadelede hakem Emrullah Baydar düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Enes Berk Güçlü ve Ali Gün'ün görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammed Ömür olacak.

BURSASPOR PUAN DURUMU

Bursaspor, Adanaspor karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılırsa liderliğini devam ettirecek. Namağlup bir şekilde Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan yeşil-beyazlılar karşılaşmayı kazanması durumunda en yakın rakibi Güzide Gebze Spor Kulübü'ne maç fazlasıyla 5 puan fark atacak.