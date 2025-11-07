Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB 2026 sınav takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencileri için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) gerçekleştiriliyor. Sınavdan başarılı olan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için belirli bir miktarda burs veriliyor.

Öğrenciler tarafından 2026 bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2026?

MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav uygulama takviminde yer alan bilgilere göre İOKBS, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav başvurularının ise ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İOKBS'nin başvuruları 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2026 İOKBS sınavının başvurularının da şubat ayında başlaması bekleniyor.

İOKBS SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİREBİLİYOR?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre İOKBS'ye ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7, ve 8'inci sınıflarında okuyan öğrenilcer ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında okuyan öğrenciler katılım sağlayabiliyor.

2025 yılında sınavda başarılı oaln ve burs almaya hak kazanan öğrencilere 2 bin 328 TL aylık ödeme gerçekleştirildi.