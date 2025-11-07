Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB 2026 sınav takvimini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı sınav uygulama takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Takvimin yayınlanmasıyla birlikte İOKBS tarihi belli oldu. Öğrenciler ve velileri tarafından bursluluk sınavının ne zaman olduğu merak ediliyor.

Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB 2026 sınav takvimini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencileri için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları (İOKBS) gerçekleştiriliyor. Sınavdan başarılı olan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için belirli bir miktarda veriliyor.

Öğrenciler tarafından bursluluk sınavı ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor.

Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB 2026 sınav takvimini duyurdu

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2026?

MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav uygulama takviminde yer alan bilgilere göre İOKBS, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav başvurularının ise ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen İOKBS'nin başvuruları 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2026 İOKBS sınavının başvurularının da şubat ayında başlaması bekleniyor.

Bursluluk sınavı ne zaman 2026? MEB 2026 sınav takvimini duyurdu

İOKBS SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİREBİLİYOR?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre İOKBS'ye ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7, ve 8'inci sınıflarında okuyan öğrenilcer ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında okuyan öğrenciler katılım sağlayabiliyor.

2025 yılında sınavda başarılı oaln ve burs almaya hak kazanan öğrencilere 2 bin 328 TL aylık ödeme gerçekleştirildi.

