Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosuna alınmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemleri E Grubu kapsamında oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçının aday kadrosu açıklandı.

Kadroda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun'un yer almadığı görüldü. Vatandaşlar tarafından Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor.

CAN UZUN A MİLLİ TAKIM KADROSUNA NEDEN YOK?

Can Uzun, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçının aday kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almadığı.

Milli futbolcu 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanan Heidenheim maçıdna sakatlık geçirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Can Uzun, kas sakatlığı yaşadı. Milli futbolcunun 2025 Aralık ayı itibarıyla tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.