Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosuna alınmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemleri E Grubu kapsamında oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçının aday kadrosu açıklandı.
Kadroda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun'un yer almadığı görüldü. Vatandaşlar tarafından Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor.
Can Uzun, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçının aday kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almadığı.
Milli futbolcu 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanan Heidenheim maçıdna sakatlık geçirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Can Uzun, kas sakatlığı yaşadı. Milli futbolcunun 2025 Aralık ayı itibarıyla tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.