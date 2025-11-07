Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosuna alınmadı

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun'un yer almadığı görüldü. Vatandaşlar tarafından Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosuna alınmadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 'ın 2026 Avrupa Elemleri E Grubu kapsamında oynayacağı ve maçının aday kadrosu açıklandı.

Kadroda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu 'un yer almadığı görüldü. Vatandaşlar tarafından Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor.

Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosuna alınmadı

CAN UZUN A MİLLİ TAKIM KADROSUNA NEDEN YOK?

Can Uzun, A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçının aday kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almadığı.

Milli futbolcu 1 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanan Heidenheim maçıdna geçirdi. Alman basınında yer alan haberlere göre Can Uzun, kas sakatlığı yaşadı. Milli futbolcunun 2025 Aralık ayı itibarıyla tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Can Uzun A Milli Takım kadrosunda neden yok? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosuna alınmadı

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

TGRT Haber
