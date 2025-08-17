Menü Kapat
TGRT Haber
28°
 Hüseyin Bahcivan

Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Maç kadrosu, ilk 11 belli oldu

Premier Lig'in 1. hafta maçları kapsamında bugün Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Chelsea - Crystal Palace maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Chelsea - Crystal Palace maç kadrosu, ilk 11 belli oldu.

Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? Maç kadrosu, ilk 11 belli oldu
'de 2025-2026 sezonu bu hafta başladı. Bugün oynanacak olan ilk hafta karşılaşmaları kapsamında FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'leri ve maç kadroları duyuruldu. Taraftarlar tarafından Chelsea - Crystal Palace maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ve saat kaçta yayınlanacağı ise araştırılıyor.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelsea - Crystal Palace maçı açıklanan bilgilere göre 3 ekranlarından yayınlanacak.

Chelsea'de karşılaşma öncesinde Chelse'de Levi Colwill ve Benoit Badiashile'nin sakatlığı bulunuyor. Crystal Palace tarafında ise Chadi Riad, Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Matheus França, Daichi Kamada, Caleb Kporha sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 1. haftası kapsamında oynanacak olan Chelsea - Crystal Palace maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 16.00'da başlayacak.

İngiltere Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Darren England yönetecek.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇ KADROSU, İLK 11

Chelsea: Robert Sanchez, Chalobah, Cucurella, JAmes, Caicedo, Fernandez, Pedro Neto, Palmer, Bynoe-Gittens, Joao Pedro

Crystal Palace: Henderson, Lacroix, Richards, Huehi, Mitchell, Hughes, Wharton, Munoz, Sarr, Eze, Mateta

ETİKETLER
#Futbol
#chelsea
#premier lig
#crystal palace
#beın sports
#Stamford Bridge
#Aktüel
