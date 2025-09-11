CHP’den AK Parti’ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarının partiler arası geçişleri gündemdeki yerini koruyor. CHP’den seçilen bazı isimler, farklı tarihlerde AK Parti’ye katılarak yeni rozetlerini aldı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE KAÇ BELEDİYE GEÇTİ?

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra CHP’den seçilip AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı artış gösterdi. Aydın, Gaziantep, Yalova ve Konya’da gerçekleşen geçişlerle birlikte sayı bugün itibarıyla 8’e ulaştı. Özellikle Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen toplu katılımlar dikkat çekmişti.

Son geçiş ise bugün Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşandı. CHP’den seçilen Hasan Ustaoğlu’nun AK Parti’ye katılmasıyla birlikte CHP’den AK Parti’ye geçen belediye sayısı 8’e yükseldi.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER HANGİLERİ?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, CHP’den seçilen Özlem Çerçioğlu’nun 14 Ağustos 2025’te AK Parti’ye katılmasıyla birlikte bu listeye dahil oldu. Aynı tarihte Aydın’ın Söke ilçesinde Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar’da Malik Ercan ve Sultanhisar’da Osman Yıldırımkaya da AK Parti’ye geçti. Böylece Aydın’da dört belediye başkanı aynı gün partilerini değiştirdi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde CHP’den seçilen Umut Yılmaz da 14 Ağustos 2025’te AK Parti’ye katıldı. Yalova’nın Altınova ilçesinde Yasemin Fazlaca’nın 15-16 Ağustos tarihlerinde katılımı resmileşti. Bugün ise Konya’nın Seydişehir ilçesinde CHP’den seçilen Hasan Ustaoğlu’nun katılımıyla listeye yeni bir belediye daha eklendi.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları ve belediyeler tarihleri ile birlikte şu şekildedir: