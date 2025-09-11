Menü Kapat
TGRT Haber
25°
CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?

AK Parti'ye geçen belediye başkanları sayısı artıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen bazı belediye başkanları, son aylarda AK Parti'ye katıldı. Özellikle Aydın, Gaziantep ve Yalova'da yaşanan geçişler gündem olmuştu. Son olarak Konya'nın Seydişehir ilçesinde CHP'den seçilen Hasan Ustaoğlu'nun da AK Parti'ye katılmasıyla liste genişledi.

CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 19:02

Yerel seçimlerin ardından başkanlarının partiler arası geçişleri gündemdeki yerini koruyor. ’den seçilen bazı isimler, farklı tarihlerde ’ye katılarak yeni rozetlerini aldı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE KAÇ BELEDİYE GEÇTİ?

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra CHP’den seçilip AK Parti’ye geçen belediye başkanı sayısı artış gösterdi. , , ve ’da gerçekleşen geçişlerle birlikte sayı bugün itibarıyla 8’e ulaştı. Özellikle Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen toplu katılımlar dikkat çekmişti.

CHP’den AK Parti’ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?

Son geçiş ise bugün Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşandı. CHP’den seçilen Hasan Ustaoğlu’nun AK Parti’ye katılmasıyla birlikte CHP’den AK Parti’ye geçen belediye sayısı 8’e yükseldi.

CHP’den AK Parti’ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER HANGİLERİ?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, CHP’den seçilen Özlem Çerçioğlu’nun 14 Ağustos 2025’te AK Parti’ye katılmasıyla birlikte bu listeye dahil oldu. Aynı tarihte Aydın’ın Söke ilçesinde Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar’da Malik Ercan ve Sultanhisar’da Osman Yıldırımkaya da AK Parti’ye geçti. Böylece Aydın’da dört belediye başkanı aynı gün partilerini değiştirdi.

CHP’den AK Parti’ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde CHP’den seçilen Umut Yılmaz da 14 Ağustos 2025’te AK Parti’ye katıldı. Yalova’nın Altınova ilçesinde Yasemin Fazlaca’nın 15-16 Ağustos tarihlerinde katılımı resmileşti. Bugün ise Konya’nın Seydişehir ilçesinde CHP’den seçilen Hasan Ustaoğlu’nun katılımıyla listeye yeni bir belediye daha eklendi.

CHP’den AK Parti’ye geçen belediyeler! Kaç belediye AK Parti'ye geçti?

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP'den AK Parti'ye geçen ve belediyeler tarihleri ile birlikte şu şekildedir:

  • Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir (14 Ağustos 2025)
  • Mustafa İberya Arıkan - Söke, Aydın (14 Ağustos 2025)
  • Malik Ercan - Yenipazar, Aydın (14 Ağustos 2025)
  • Osman Yıldırımkaya - Sultanhisar, Aydın (14 Ağustos 2025)
  • Umut Yılmaz - Şehitkamil, Gaziantep (14 Ağustos 2025)
  • Yasemin Fazlaca - Altınova, Yalova (15–16 Ağustos 2025)
  • Hasan Ustaoğlu - Seydişehir, Konya (11 Eylül 2025)
