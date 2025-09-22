Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman, saat kaçta konuşacak? Genel Kurul’a 15’inci kez hitap edecek

Erdoğan BM konuşması saat kaçta başlayacak merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na bu yıl 15’inci kez hitap edecek. Erdoğan, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Gazze’de yaşanan soykırımı gündeme taşıyacak ve uluslararası toplumu Filistin’in devlet olarak tanınması için çağrıda bulunacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşması öncesi detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman, saat kaçta konuşacak? Genel Kurul’a 15’inci kez hitap edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 22:27

80. Genel Kurulu, 23 Eylül’de ABD’nin New York kentinde başlayacak. Cumhurbaşkanı , Genel Kurul’a 15’inci kez hitap ederek konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 15’inci kez konuşma yapacak. Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana BM kürsüsünden meselesini gündeme taşıyarak ’in saldırılarını uluslararası topluma duyurdu. Bu yıl da konuşmasının ana temasını Gazze’de yaşanan soykırım ve Filistin’in bağımsızlığı oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman, saat kaçta konuşacak? Genel Kurul’a 15’inci kez hitap edecek

Geçtiğimiz yıl 24 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu’na 14’üncü kez hitap eden Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail’in saldırılarına karşı birlikte hareket etmeye çağırmıştı. Bu konuşmada Filistin’i tanımayan devletlere çağrıda bulunarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ertelenemez olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan’ın konuşması yabancı basında da geniş yer bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman, saat kaçta konuşacak? Genel Kurul’a 15’inci kez hitap edecek

BM 80. Genel Kurulu’nun açılışının ardından dünya liderleri, New York’ta bir araya gelecek. Erdoğan’ın Genel Kurul konuşmasının yanı sıra, 22 Eylül’de düzenlenecek Filistin Konferansı’nda ve 24 Eylül’de yapılacak BM İklim Zirvesi’nde de söz alacağı bilgisi paylaşıldı.

ERDOĞAN BM KONUŞMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na hitap edeceği saat henüz açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi Genel Kurul’da liderlerin programı BM tarafından gün içinde paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman, saat kaçta konuşacak? Genel Kurul’a 15’inci kez hitap edecek

Bu yıl 195 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılım sağlaması beklenen BM 80. Genel Kurulu, dünya gündemindeki en önemli konuların tartışılacağı bir platform olacak. Erdoğan’ın konuşmasının odak noktasında ise Gazze’de yaşanan insani kriz ve uluslararası topluma yönelik çağrılar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının içeriğinde, Filistin’in devlet olarak tanınması ve İsrail’e karşı atılacak uluslararası adımlar ön planda olacak. Erdoğan, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi, konuşmasında 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini dile getirecek.

ETİKETLER
#gazze
#gazze
#İsrail
#erdoğan
#recep tayyip erdoğan
#filistin
#birleşmiş milletler
#birleşmiş milletler
#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#israil saldırısı
#İsrail - Gazze Çatışması
#Uluslararası Toplum
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.