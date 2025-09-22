Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’de ne zaman, saat kaçta konuşacak? Genel Kurul’a 15’inci kez hitap edecek

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu, 23 Eylül’de ABD’nin New York kentinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a 15’inci kez hitap ederek Gazze konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 15’inci kez konuşma yapacak. Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana BM kürsüsünden Filistin meselesini gündeme taşıyarak İsrail’in saldırılarını uluslararası topluma duyurdu. Bu yıl da konuşmasının ana temasını Gazze’de yaşanan soykırım ve Filistin’in bağımsızlığı oluşturacak.

Geçtiğimiz yıl 24 Eylül’de BM 79. Genel Kurulu’na 14’üncü kez hitap eden Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail’in saldırılarına karşı birlikte hareket etmeye çağırmıştı. Bu konuşmada Filistin’i tanımayan devletlere çağrıda bulunarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ertelenemez olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan’ın konuşması yabancı basında da geniş yer bulmuştu.

BM 80. Genel Kurulu’nun açılışının ardından dünya liderleri, New York’ta bir araya gelecek. Erdoğan’ın Genel Kurul konuşmasının yanı sıra, 22 Eylül’de düzenlenecek Filistin Konferansı’nda ve 24 Eylül’de yapılacak BM İklim Zirvesi’nde de söz alacağı bilgisi paylaşıldı.

ERDOĞAN BM KONUŞMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na hitap edeceği saat henüz açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi Genel Kurul’da liderlerin programı BM tarafından gün içinde paylaşılacak.

Bu yıl 195 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılım sağlaması beklenen BM 80. Genel Kurulu, dünya gündemindeki en önemli konuların tartışılacağı bir platform olacak. Erdoğan’ın konuşmasının odak noktasında ise Gazze’de yaşanan insani kriz ve uluslararası topluma yönelik çağrılar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının içeriğinde, Filistin’in devlet olarak tanınması ve İsrail’e karşı atılacak uluslararası adımlar ön planda olacak. Erdoğan, tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi, konuşmasında 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini dile getirecek.