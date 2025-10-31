Davinson Sanchez Trabzonspor maçında oynayacak mı? Kart cezası bitti mi?

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla beklediği GS TS maçına kısa süre kaldı. Nefes kesen derbi için bekleyiş sürerken Sanchez oynayacak mı merak edildi.
Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası nedeniyle yarın oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Heyecanla beklenen maçta Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor.
Davinson Sanchez sarı kart cezalısı olması nedeniyle yarın akşam oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Kart cezasının bitmesinin ardından takımının yanında olabilecek.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.