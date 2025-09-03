Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılır?

2025 DGS tercih sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 20:11

2025 tercih neticeleri sorgulama ekranı .gov.tr bildirisi ile erişime sunulacak.

Meslek Yüksekokulları ile Ön Programları Mezunlarının Lisans Eğitimine , 20 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı.

2 senelik üniversite öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği söz konusu tercih sonuçları, inceleme süreci sona erdikten sonra ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak.

DGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılır?

DGS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

DGS tercihleri 28 Ağustos-4 Eylül günleri arasında alındı.

DGS tercih neticeleri, tercihlerin 4 Eylül’de bitmesinin ardından ilan edilecek.

Sonuçların, bu çerçevede 12 Eylül’e kadar duyurulması öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DGS 2025 tercih sonuçları hangi tarihe kadar açıklanacak?
DGS tercihleri 4 Eylül’de sona erdi. ÖSYM’nin sonuçları 12 Eylül 2025’e kadar duyurması ve adayların ÖSYM AİS ekranından T.C kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilmesi bekleniyor.
ETİKETLER
#ösym
#lisans
#dgs
#açıköğretim
#Dikey Geçiş Sınavı
#Dgs Sonuçları
#Yüksekokul
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.