DGS 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılır?

2025 DGS tercih neticeleri sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr bildirisi ile erişime sunulacak.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Eğitimine Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı.
2 senelik üniversite öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği söz konusu tercih sonuçları, inceleme süreci sona erdikten sonra ÖSYM AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak.
DGS tercihleri 28 Ağustos-4 Eylül günleri arasında alındı.
DGS tercih neticeleri, tercihlerin 4 Eylül’de bitmesinin ardından ilan edilecek.
Sonuçların, bu çerçevede 12 Eylül’e kadar duyurulması öngörülüyor.