DGS kaç tercih hakkı var 2025? Tercih tarihleri

Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Puanların erişime açılmasının ardından DGS kaç tercih hakkı olduğu da adayların dikkatini çekti.

DGS kaç tercih hakkı var 2025? Tercih tarihleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 11:46

tarafından uygulanan sınavında sonuçlar belli oldu. Binlerce kişinin katıldığı sınavda puanların ardından hakkı merak konusu haline geldi. ÖSYM kılavuzu yakından inceleniyor.

DGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2025?

20 Temmuz'da uygulanan DGS sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılanlar dikey geçiş yapmak istedikleri programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaktır. Aday, sadece mezun olduğu alanla ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir

DGS kaç tercih hakkı var 2025? Tercih tarihleri

DGS TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene 14 Ağustos'ta açıklanan sınav sonuçlarının ardından gözler tercih sürecinde. Sonuçların ardından adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sonuçlarını öğrenerek yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanarak işlemlerini gerçekleştirecek. DGS tercih tarihleri henüz duyurlmazken önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

DGS kaç tercih hakkı var 2025? Tercih tarihleri

ÖSYM 2025 DGS kılavuzunda yer alan açıklamada yer alan ifade şöyle oldu:

"Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. "

