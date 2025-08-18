DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? Tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS sonuçları duyuruldu. Adaylar AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlarına erişti.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı, gözler tercihlerde. Şu an için tercihlerin yapılacağı tarih duyurulmazken önümüzdeki günlerde sürecin başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 10 Eylül'de açıklanırken tercihler 18-24 Eylül aralığında alınmıştı.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

20 Temmuz'da uygulanan DGS süreci devam ediyor. Tercih süreci henüz başlamazken önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzu geçen yıl sınav sonuçlarından 14 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre Ağustos'un son haftasında tercih kılavuzunun duyurulması bekleniyor.

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınava 252 bin 685 aday başvurdu.