Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? Tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca uygulanan DGS sınavı bu yıl 20 Temmuz'da uygulandı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden açıklanan sınav sonuçlarının ardından DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırıldı. Binlerce aday DGS tercih kılavuzunun erişime açılmasını bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? Tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 15:34

tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçları duyuruldu. Adaylar AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlarına erişti.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı, gözler tercihlerde. Şu an için tercihlerin yapılacağı tarih duyurulmazken önümüzdeki günlerde sürecin başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 10 Eylül'de açıklanırken 18-24 Eylül aralığında alınmıştı.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? Tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

20 Temmuz'da uygulanan DGS süreci devam ediyor. Tercih süreci henüz başlamazken önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzu geçen yıl sınav sonuçlarından 14 gün sonra erişime açılmıştı. Buna göre Ağustos'un son haftasında tercih kılavuzunun duyurulması bekleniyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2025? Tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulanan sınava 252 bin 685 aday başvurdu.

ETİKETLER
#ösym
#sonuçlar
#dgs
#tercihler
#Dikey Geçiş Sınavı
#Dgs Tercih Kılavuzu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.