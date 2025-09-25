Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Avrupa’da tatsız başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off etabında veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Fenerbahçe, ilk mücadelesine Dinamo Zagreb deplasmanında çıktı.

Maksimir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çaldı.

Brisard'ın yardımcı hakemliklerini ise Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlendi.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Maksimir Stadı’nda oynanan oyunun 21’nci dakikasında ev sahibi ekip Beljo’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı lacivertliler Szymanski’nin 25’nci dakikada ceza yayı üzerinden şutuyla skorda eşitliği yakaladı.

İlk devre, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

50’nci dakikada Dinamo Zagreb bir kez daha Beljo’nun golüyle 2-1 üstünlüğü aldı.

Ev sahibi takım 90+5’te Mounsef Bakrar’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.