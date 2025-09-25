Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Avrupa’da tatsız başlangıç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb’e yenildi.

Haber Merkezi
25.09.2025
25.09.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off etabında veda eden ve yoluna ’nde devam edecek olan , ilk mücadelesine deplasmanında çıktı.

Maksimir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çaldı.

Brisard'ın yardımcı hakemliklerini ise Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlendi.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Maksimir Stadı’nda oynanan oyunun 21’nci dakikasında ev sahibi ekip Beljo’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı lacivertliler Szymanski’nin 25’nci dakikada ceza yayı üzerinden şutuyla skorda eşitliği yakaladı.

İlk devre, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

50’nci dakikada Dinamo Zagreb bir kez daha Beljo’nun golüyle 2-1 üstünlüğü aldı.

Ev sahibi takım 90+5’te Mounsef Bakrar’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçında golleri kim attı?
Dinamo Zagreb adına Beljo (2) ve Bakrar fileleri havalandırdı. Fenerbahçe’nin tek golünü ise Szymanski kaydetti.
