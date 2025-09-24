Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde grup etabına Dinamo Zagreb deplasmanında başlayacak. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak ve aynı zamanda TRT Tabii dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek. TRT 1’in güncel frekans bilgileriyle maçı uydu üzerinden izlemek de mümkün olacak.

TRT 1’in güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarınızdan ayarlayarak Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını şifresiz HD yayın kalitesi ile izleyebilirsiniz.

TRT 1 HD 4A frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 11958

11958 SR: 27500

27500 FC: 5/6

TRT 1 SD 3A frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 11096

11096 SR: 30000

30000 FC: 5/6

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Maksimir Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard görev alacak. Brisard’ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlenecek.

Mücadelede dördüncü hakem olarak Thomas Leonard sahada olacak. Avrupa kupalarının ilk haftasında oynanacak bu mücadele, UEFA tarafından belirlenen saat dilimi doğrultusunda 22.00’de start alacak.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i netleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor:

Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, İrfan Can ve En Nesyri.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden TRT Tabii platformundan da canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon yayınından hem de internet üzerinden kolayca takip edebilecek.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb deplasmanında oynayacağı maç TRT 1’de şifresiz yayınlanacak. Maç ayrıca TRT Tabii platformu üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.

Türkiye’deki futbolseverler için ücretsiz olarak yayınlanacak karşılaşma, şifreli platformlara gerek kalmadan takip edilebilecek. TRT 1 ve TRT Tabii sayesinde hem televizyon hem de mobil cihazlar üzerinden maç izlenebilecek.

JHON DURAN VE TALİSCA DİNAMO ZAGREB MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin iki oyuncusu Dinamo Zagreb deplasmanında forma giyemeyecek. Benfica maçında kırmızı kart gören Anderson Talisca cezalı olduğu için kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Jhon Duran da Hırvatistan temsilcisiyle oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Bu iki futbolcu dışında tüm oyuncular maç için hazır durumda.