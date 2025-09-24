Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
24°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

Dinamo Zagreb Fenerbahçe TRT 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek. UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile oynayacak. Maksimir Stadı’nda oynanacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. İşte Dinamo Zagreb Fenerbahçe şifreli/şifresiz yayın bilgileri…

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1'de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
01:05
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
01:05

, ’nde grup etabına deplasmanında başlayacak. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak ve aynı zamanda TRT Tabii dijital platformu üzerinden de takip edilebilecek. TRT 1’in güncel frekans bilgileriyle maçı uydu üzerinden izlemek de mümkün olacak.

TRT 1’in güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarınızdan ayarlayarak Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçını şifresiz HD yayın kalitesi ile izleyebilirsiniz.

TRT 1 HD 4A frekans bilgileri şöyle:

  • Frekans: 11958
  • SR: 27500
  • FC: 5/6

TRT 1 SD 3A frekans bilgileri şöyle:

  • Frekans: 11096
  • SR: 30000
  • FC: 5/6
Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Maksimir Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard görev alacak. Brisard’ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlenecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

Mücadelede dördüncü hakem olarak Thomas Leonard sahada olacak. Avrupa kupalarının ilk haftasında oynanacak bu mücadele, UEFA tarafından belirlenen saat dilimi doğrultusunda 22.00’de start alacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i netleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sahaya şu isimlerle çıkması bekleniyor:

Ederson, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, İrfan Can ve En Nesyri.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden TRT Tabii platformundan da canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon yayınından hem de internet üzerinden kolayca takip edebilecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb deplasmanında oynayacağı maç TRT 1’de şifresiz yayınlanacak. Maç ayrıca TRT Tabii platformu üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.

Türkiye’deki futbolseverler için ücretsiz olarak yayınlanacak karşılaşma, şifreli platformlara gerek kalmadan takip edilebilecek. TRT 1 ve TRT Tabii sayesinde hem televizyon hem de mobil cihazlar üzerinden maç izlenebilecek.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı TRT 1’de şifresiz mi? Frekans bilgileri paylaşıldı

JHON DURAN VE TALİSCA DİNAMO ZAGREB MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin iki oyuncusu Dinamo Zagreb deplasmanında forma giyemeyecek. Benfica maçında kırmızı kart gören Anderson Talisca cezalı olduğu için kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Jhon Duran da Hırvatistan temsilcisiyle oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Bu iki futbolcu dışında tüm oyuncular maç için hazır durumda.

