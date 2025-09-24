Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı

Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maksimir Stadı’nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız hakem Jerome Brisard’ın yöneteceği maç, Alexis Auger ve Erwan Finjean’ın yardımcı hakemliğiyle oynanacak. İşte Dinamo Zagreb Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı spikeri ve yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 19:06

’nin ilk haftasında ile karşılaşacak. Kritik mücadele, bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve ekranlarından yayınlanacak.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki mücadele UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında oynanacak. Maksimir Stadı’nda sahne alacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Jerome Brisard’ın düdük çalacağı müsabakada yardımcı hakemlik görevlerini Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Thomas Leonard görev alacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve tabii platformundan da karşılaşmayı canlı ve şifresiz şekilde izlemek mümkün olacak. Bu akşamki karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yolculuğundaki ilk sınavı olacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmayı spiker Hünkar Mutlu anlatacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak müsabaka, Hünkar Mutlu’nun anlatımıyla izleyicilere aktarılacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı

Fenerbahçe, Avrupa’daki yolculuğuna Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u eleyerek başlamış, ardından play-off turunda Benfica’ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi grup etabında ise ilk maçını Zagreb deplasmanında oynayacak.

Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE SPİKERİ HÜNKAR MUTLU KİMDİR?

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hünkar Mutlu, eğitim hayatı boyunca yarı zamanlı olarak Denizli’de yerel bir medya kuruluşunda spikerlik yaptı. 2007 yılında Denizlispor’da Medya Direktörü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Mutlu, iki yıl sonra TRT bünyesine katıldı.

Ankara Radyosu’nda görev yaptıktan sonra TRT Spor’a geçen Mutlu, Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi büyük spor organizasyonlarında görev aldı. Futbolun yanı sıra yüzme başta olmak üzere 50’ye yakın branşta spikerlik yapan Mutlu, 2018 Dünya Kupası Finali’ni ise Levent Özçelik ile birlikte anlattı.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#trt 1
#trt 1
#dinamo zagreb
#dinamo zagreb
#fenerbahçe kulübü
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Haberleri
#Hünkar Mutlu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.