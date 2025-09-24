Dinamo Zagreb Fenerbahçe spikeri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe karşılaşacak. Kritik mücadele, bu akşam saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki mücadele UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında oynanacak. Maksimir Stadı’nda sahne alacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Jerome Brisard’ın düdük çalacağı müsabakada yardımcı hakemlik görevlerini Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Thomas Leonard görev alacak.

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ve tabii platformundan da karşılaşmayı canlı ve şifresiz şekilde izlemek mümkün olacak. Bu akşamki karşılaşma, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yolculuğundaki ilk sınavı olacak.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmayı spiker Hünkar Mutlu anlatacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak müsabaka, Hünkar Mutlu’nun anlatımıyla izleyicilere aktarılacak.

Fenerbahçe, Avrupa’daki yolculuğuna Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u eleyerek başlamış, ardından play-off turunda Benfica’ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi grup etabında ise ilk maçını Zagreb deplasmanında oynayacak.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE SPİKERİ HÜNKAR MUTLU KİMDİR?

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hünkar Mutlu, eğitim hayatı boyunca yarı zamanlı olarak Denizli’de yerel bir medya kuruluşunda spikerlik yaptı. 2007 yılında Denizlispor’da Medya Direktörü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Mutlu, iki yıl sonra TRT bünyesine katıldı.

Ankara Radyosu’nda görev yaptıktan sonra TRT Spor’a geçen Mutlu, Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi büyük spor organizasyonlarında görev aldı. Futbolun yanı sıra yüzme başta olmak üzere 50’ye yakın branşta spikerlik yapan Mutlu, 2018 Dünya Kupası Finali’ni ise Levent Özçelik ile birlikte anlattı.