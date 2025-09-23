Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı? Dinomo Zagreb kadro değeri gündemde

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu yarın başlıyor. İlk karşılaşmalar kapsamında tek temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu merak ediliyor.

DİNAMO ZAGREB HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Dinamo Zagreb, 1945 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de kurulmuştur. Hırvat futbolunun önde gelen takımlarından biri olan Dinamo Zagreb, mavi-beyaz renklerini kullanmaktadır.

İç saha maçlarını 35 bin 423 bin kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynayan Dinamo Zagreb, Yugoslavya Ligi'nde 4 şampiyonluğu bulunmaktadır.

Kup Marsala Tita'da 7, Prva HNL'de 25, Hrvatski Nogometni kup'ta 17, Hrvatski Nogometni Superkup'ta 8, Fuar Şehirleri Kupası'nda 1 ve Balkan Kupası'nda 1 kupa kazanmıştır.

DİNAMO ZAGREB KADRO DEĞERİ

Dinamo Zagreb'in Transfermarkt verilerine göre 70.45 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu ise İsmael Bennacer'dir. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcunun 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.