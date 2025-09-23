Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı? Dinomo Zagreb kadro değeri gündemde

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Dinamo Zagreb'in nerenin, hangi ülkenin takımı olduğu araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı? Dinomo Zagreb kadro değeri gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:34

'nde 2025-2026 sezonu yarın başlıyor. İlk karşılaşmalar kapsamında tek temsilcimiz , ile karşı karşıya gelecek.

24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu merak ediliyor.

Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı? Dinomo Zagreb kadro değeri gündemde

DİNAMO ZAGREB HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

Dinamo Zagreb, 1945 yılında 'ın başkenti Zagreb'de kurulmuştur. Hırvat futbolunun önde gelen takımlarından biri olan Dinamo Zagreb, mavi-beyaz renklerini kullanmaktadır.

İç saha maçlarını 35 bin 423 bin kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynayan Dinamo Zagreb, Yugoslavya Ligi'nde 4 şampiyonluğu bulunmaktadır.

Kup Marsala Tita'da 7, Prva HNL'de 25, Hrvatski Nogometni kup'ta 17, Hrvatski Nogometni Superkup'ta 8, Fuar Şehirleri Kupası'nda 1 ve Balkan Kupası'nda 1 kupa kazanmıştır.

Dinamo Zagreb hangi ülkenin, nerenin takımı? Dinomo Zagreb kadro değeri gündemde

DİNAMO ZAGREB KADRO DEĞERİ

Dinamo Zagreb'in Transfermarkt verilerine göre 70.45 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Takımın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu ise İsmael Bennacer'dir. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcunun 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#dinamo zagreb
#hırvatistan
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.