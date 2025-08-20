Diziler ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım başladı

Televizyonlarda yayınlanan birçok dizi 2025 Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte sezon finali yapan dizilerin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

TRT 1, Kanal D, NOW, ATV, Star TV ve Show TV ekranlarında yayınlanan dizilerin ne zaman başlayacağı gündem oldu.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Dizilerin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz kanallar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde dizilerin yeni sezon fragmanlarının yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

Dizilerin yeni sezonunun ilk bölümlerinin ise 2025 Eylül ayının ortalarında ekranlarda yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ARKA SOKAKLAR, KIZILCIK ŞERBETİ, UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokalar, Kızılcık Şerbeti, Sahipsizler ve Uzak Şehir gibi birçok dizinin yeni bölümlerinin eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Uzak Şehir dizisinin ise 8 Eylül veya 15 Eylül tarihinde başlayacağı tahmin ediliyor.