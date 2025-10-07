Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Draconid 2025 meteor yağmuru ne zaman nereden izlenir?

2025 gökyüzü olayları takvimine göre Ekim ayında sema meteor yağmurlarına sahne olacak. Draconid meteor yağmurunun ne zaman gerçekleşeceği ve gözlemlenebilecek bölgeler ise araştırma konusu haline geldi.

Draconid 2025 meteor yağmuru ne zaman nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 18:05

Draconid da gök olayı meraklıları için inceleme konusu oldu.

Adını, geldiği Draco takımyıldızından alan Draconidler, doğa olayı sevenlere olağanüstü bir görüntü sunacak.

Draconid 2025 meteor yağmuru ne zaman nereden izlenir?

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid Meteor Yağmuru, 6 ile 10 tarihleri arasında oluşacak.

Ancak en yoğun dönemi 8 Ekim 2025 Çarşamba gecesi gerçekleşecek.

En etkileyici gözlem zamanı ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece olacak.

Draconid 2025 meteor yağmuru ne zaman nereden izlenir?

Meteor yağmuru, gün batımından sonra, açık ve ışık kirliliğinden uzak bir gökyüzünde en iyi şekilde izlenebilir.

Elverişli hava koşullarında saatte yaklaşık 10 meteor gözlemlenebilecek.

Draconid 2025 meteor yağmuru ne zaman nereden izlenir?

Öte yandan sadece birkaç hafta sonrasında, Orionid Meteor Yağmuru en parlak evresine ulaşacak.

26 Eylül’de başlayan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan Orionid yağmuru, 21 Ekim Salı gecesi zirve noktasına çıkacak.

En uygun gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi gece yarısından önce başlayarak, 22 Ekim sabahı yaklaşık 02.00’ye kadar sürecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Meteor yağmurunu izlemek için en uygun yerler neresi?
Işık kirliliğinin az olduğu, şehir merkezlerinden uzak açık alanlar ve yüksek rakımlı bölgeler en uygun yerler arasında.
