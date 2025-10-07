Draconid 2025 meteor yağmuru ne zaman nereden izlenir?

Draconid meteor yağmuru da gök olayı meraklıları için inceleme konusu oldu.

Adını, geldiği Draco takımyıldızından alan Draconidler, doğa olayı sevenlere olağanüstü bir görüntü sunacak.

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid Meteor Yağmuru, 6 ile 10 Ekim tarihleri arasında oluşacak.

Ancak en yoğun dönemi 8 Ekim 2025 Çarşamba gecesi gerçekleşecek.

En etkileyici gözlem zamanı ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece olacak.

Meteor yağmuru, gün batımından sonra, açık ve ışık kirliliğinden uzak bir gökyüzünde en iyi şekilde izlenebilir.

Elverişli hava koşullarında saatte yaklaşık 10 meteor gözlemlenebilecek.

Öte yandan sadece birkaç hafta sonrasında, Orionid Meteor Yağmuru en parlak evresine ulaşacak.

26 Eylül’de başlayan ve 22 Kasım’a kadar sürecek olan Orionid yağmuru, 21 Ekim Salı gecesi zirve noktasına çıkacak.

En uygun gözlem zamanı, 21 Ekim gecesi gece yarısından önce başlayarak, 22 Ekim sabahı yaklaşık 02.00’ye kadar sürecek.