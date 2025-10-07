Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Trabzon patlama son dakika neden oldu? Denizde patlama meydana geldi

Trabzon açıklarında denizde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama Ortahisar ilçesinin birçok noktasından duyuldu. Vatandaşlar tarafından Trabzon patlama son dakika neden olduğu merak ediliyor.

Trabzon patlama son dakika neden oldu? Denizde patlama meydana geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
17:52
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
17:55

'un Orthisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açıklarında bugün saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Denizde yaşanan patlama ilçe merkezinin birçok noktasında duyuldu ve görüldü. Vatandaşlar tarafından Trabzon patlama neden olduğu merak ediliyor.

Trabzon patlama son dakika neden oldu? Denizde patlama meydana geldi

TRABZON PATLAMA SON DAKİKA NEDEN OLDU?

Trabzon Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde ekipler tarafından imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/TrabzonValilik/status/1975568477990887646

TRABZON'DA BULUNAN İNSANSIZ DENİZ ARACI HANGİ ÜLKENİN?

ve arasında süren savaşın etkileri 'de giderek daha fazla hissediliyor. Trabzon'da bugün bulunan ve imha edilen insansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğunda dair bir bilgi paylaşılmadı.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#patlama
#trabzon
#karadeniz
#Ukrayna Savaşı
#İnsansız Deniz Aracı
#Insansız Deniz Aracı
#Aktüel
