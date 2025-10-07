Trabzon patlama son dakika neden oldu? Denizde patlama meydana geldi

Trabzon'un Orthisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açıklarında bugün saat 16.45 sıralarında patlama meydana geldi. Denizde yaşanan patlama ilçe merkezinin birçok noktasında duyuldu ve görüldü. Vatandaşlar tarafından Trabzon patlama neden olduğu merak ediliyor.

TRABZON PATLAMA SON DAKİKA NEDEN OLDU?

Trabzon Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde ekipler tarafından imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TRABZON'DA BULUNAN İNSANSIZ DENİZ ARACI HANGİ ÜLKENİN?

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın etkileri Karadeniz'de giderek daha fazla hissediliyor. Trabzon'da bugün bulunan ve imha edilen insansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğunda dair bir bilgi paylaşılmadı.