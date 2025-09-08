Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Duman, Mor ve Ötesi konseri iptal mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı

94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 8-9 Eylül 2025 tarihlerinde Duman ve Mor ve Ötesi konseri gerçekleştirilecekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konserlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından İzmir Duman, Mor ve Ötesi konseri iptal mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:31

94. Enternasyonal Fuarı kapsamında 8-9 Eylül 2025 tarihlerinde Duman ve Mor ve Ötesi konseri gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Vatandaşlar tarafından Duman, Mor ve Ötesi konseri iptal mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

DUMAN KONSERİ İPTAL Mİ 8 EYLÜL?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Duman konseri iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayda yaralanan iki polis memuru ve bir vatandaşımıza ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Yaşanan acı olay nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 8-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan konserler (Duman, Mor ve Ötesi), Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi ve fuar alanında yapılacak eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MOR VE ÖTESİ KONSERİ İPTAL Mİ 9 EYLÜL?

Fuar kapsamında 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mor ve Ötesi konserinin de iptal edildiği duyuruldu.

ETİKETLER
#izmir
#konser iptali
#İzmir Fuarı
#Duman Konseri
#Mor Ve Ötesi Konseri
#Balçova Polis Saldırısı
#Aktüel
