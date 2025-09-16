Menü Kapat
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıkan Tuğba Danışmaz kimdir nereli?

Türkiye’nin milli sporcularından Tuğba Danışmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda finale çıkmasının ardından Google aramalarında üst sıralara yükseldi.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıkan Tuğba Danışmaz kimdir nereli?
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Dünya Şampiyonası’nda final biletini aldı.

Üç adım ve uzun atlama branşlarında rekorları kıran Tuğba Danışmaz’ın biyografisi ve elde ettiği başarılar finale çıkmasıyla birlikte ilgi odağı oldu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıkan Tuğba Danışmaz kimdir nereli?

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR, NERELİ?

Tuğba Danışmaz, 1 Eylül 1999 Ankara doğumludur.

Spor kariyerine ENKA Spor Kulübü bünyesinde devam eden Tuğba Danışmaz, hayatında birçok ulusal ve uluslararası zafer elde etti.

2018’de Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlamada 5. sırayı aldı.

Bir yıl sonra 13,80 metrelik atlayışıyla 12 senelik 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıkan Tuğba Danışmaz kimdir nereli?

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye rekorunu egale ederek altın madalya elde etti.

Avrupa Atletizm Şampiyonası elemelerinde 14,27 metre atlayarak finale adını yazdırdı.

Finalde ise 14,57 metre ile Avrupa ikincisi oldu.

ETİKETLER
#Türkiye
#Atletizm
#Tuğba Danışmaz
#Üç Adım
#Uzun Atlama
#Dünya Atletizm Şampiyonası
#Avrupa Atletizm Şampiyonası
#Aktüel
