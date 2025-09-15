Dünya Basketbol Şampiyonası ne zaman? A Milli Basketbol Takımımızın rakiplerinin kim olduğu açıklandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası sona erdi. Finale kadar namağlup olarak yükselen A Milli Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya geldi. Almanya karşısında mağlubiyet alan A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tarihi bir başarı gösteren A Milli Takımımızın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri rakiplerinin kim olduğu belli oldu. Vatandaşlar tarafından Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre FIBA 2027 Dünya Kupası, 12 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI RAKİPLERİ KİM?

A Milli Basketbol Takımımızın, 2027 Dünya Basketbol Şampiyonası elemeleri rakipleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre 12 Dev Adam, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile C Grubu'nda olacak. Elemelerde grupların ilk üç sırasında yer alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Üst turda ise tekrardan grup sistemi oluşturulacak. Burada da grupları ilk 3 sırada tamamlayan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

TÜRKİYE DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın, FIBA 2027 Dünya Kupası eleme maçlarının tarihleri belli oldu. Açıklanan bilgilere göre A Milli Takım 27 Kasım 2025 Perşembe günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam'ın diğer maç tarihleri şöyle:

27 Kasım 2025 Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar

A Ön Eleme Grubu İkincisi - Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma

Sırbistan - Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi

Türkiye - Sırbistan

2 Temmuz 2026 Pazar

Bosna Hersek - Türkiye

5 Temmuz 2026 Çarşamba