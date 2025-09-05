Menü Kapat
Dünya Kupası elemeleri ilk 2 mi çıkıyor? 6 grupta ilk maçlar başladı

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. Eleme maçları başlarken A Milli Futbol Takımımı E Grubu'nda mücadele ediyor. Dünya Kupası elemleri ilk 2 mi gruptan çıkıyor merak edilirken eleme müsabakalarında heyecan devam ediyor.

Dünya Kupası elemeleri ilk 2 mi çıkıyor? 6 grupta ilk maçlar başladı
Dünyanın her yerinden takip edilen 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılırken mücadeleler başladı. Karşılaşmalar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İLK 2 Mİ ÇIKIYOR?

2026 Dünya Kupası 'nde heyecan devam ederken 48 takım mücadele edecek. Eleme müsabakaları sonrasında Avrupa'dan 16 takım katılma hakkı kazanırken kasım ayında maçlar sona erecek. Grubunu lider tamamlayan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılabiliyor. Son kalan 4 bileti için ise 12 grup ikincisi ile 'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında yapılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Dünya Kupası elemeleri ilk 2 mi çıkıyor? 6 grupta ilk maçlar başladı

TFF resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak."

Dünya Kupası elemeleri ilk 2 mi çıkıyor? 6 grupta ilk maçlar başladı

DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI 2026

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

