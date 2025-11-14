Dünya Kupası Elemeleri’nde bugünün maçları 14 Kasım

Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası Avrupa Elemeler'inde bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI 14 KASIM

19:00 | BAE - Irak — 2026 Dünya Kupası Eleme | Yayın Yok

20:00 | Türkiye - Ukrayna — UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | TRT Spor

20:00 | Finlandiya - Malta — 2026 Dünya Kupası Eleme | CBC Sport - Exxen

22:45 | Cebelitarık - Karadağ — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen



22:45 | Hırvatistan - Faroe Adaları — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen - S Sport Plus

22:45 | Lüksemburg - Almanya — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

22:45 | Polonya - Hollanda — 2026 Dünya Kupası Eleme | CBC Sport - Exxen

22:45 | Slovakya - Kuzey İrlanda — 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

16:00 | İsviçre - Mısır — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | İtalya - Çekya — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Japonya - Güney Afrika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Portekiz - Belçika — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Senegal - Uganda — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Venezuela - Kuzey Kore — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA

16:00 | Zambiya - Mali — FiFA U17 Dünya Kupası | Plus FIFA