Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler! 20 ülke bileti kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika’da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonu olacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva futbol dünyasının en geniş katılımlı turnuvası olacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Turnuva, Kuzey Amerika kıtasındaki üç ülke olan ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. Bu üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı organizasyon, farklı şehirlerde oynanacak maçlarla büyük bir coğrafi alana yayılacak. Böylelikle Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla ülke aynı anda böylesine geniş çapta bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olacak.

FIFA’nın aldığı yeni karar gereği 2026 turnuvası, 32 takım yerine 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacak. Bu değişiklikle birlikte maç sayısı ve grup yapısı da değişecek, futbolseverler tarihin en kapsamlı turnuvasına tanıklık edecek. Organizasyon süresi 39 gün olarak planlanırken, açılış maçının 11 Haziran’da oynanması, finalin ise 19 Temmuz’da gerçekleşmesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

Turnuvaya katılım hakkı kazanan ülkeler arasında ev sahibi statüsünde ABD, Kanada ve Meksika yer alıyor. Bunun yanı sıra kıtalara göre tamamlanan elemeler sonucunda toplam 20 ülke 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etmeyi garantiledi. Bu ülkeler arasında Asya Futbol Konfederasyonu’ndan (AFC) Ürdün, Özbekistan, İran, Güney Kore, Irak ve Avustralya bulunuyor. Afrika Futbol Konfederasyonu’ndan (CAF) ise Fas, Tunus, Nijerya, Cezayir ve Mısır Dünya Kupası bileti aldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) kapsamında Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay ve Brezilya grup birincisi olarak turnuvada yer almayı garantiledi. Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda ise OFC elemelerinde birinci olarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı elde etti. Böylelikle toplamda 20 ülke, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yerini şimdiden garantilemiş oldu.

İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: