TGRT Haber
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler! 20 ülke bileti kaptı

Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, bu yönüyle tarihe geçmeye hazırlanıyor. FIFA’nın aldığı yeni kararla ilk kez 48 takımın mücadele edeceği bir Dünya Kupası sahne alacak. İşte Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler…

Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler! 20 ülke bileti kaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
21:39
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
21:39

2026 , FIFA tarafından Kuzey Amerika’da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonu olacak. , ve ’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva dünyasının en geniş katılımlı turnuvası olacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Turnuva, Kuzey Amerika kıtasındaki üç ülke olan ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek. Bu üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı organizasyon, farklı şehirlerde oynanacak maçlarla büyük bir coğrafi alana yayılacak. Böylelikle Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla ülke aynı anda böylesine geniş çapta bir turnuvaya ev sahipliği yapmış olacak.

Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler! 20 ülke bileti kaptı

FIFA’nın aldığı yeni karar gereği 2026 turnuvası, 32 takım yerine 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacak. Bu değişiklikle birlikte maç sayısı ve grup yapısı da değişecek, futbolseverler tarihin en kapsamlı turnuvasına tanıklık edecek. Organizasyon süresi 39 gün olarak planlanırken, açılış maçının 11 Haziran’da oynanması, finalin ise 19 Temmuz’da gerçekleşmesi bekleniyor.

Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler! 20 ülke bileti kaptı

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEYEN ÜLKELER

Turnuvaya katılım hakkı kazanan ülkeler arasında ev sahibi statüsünde ABD, Kanada ve Meksika yer alıyor. Bunun yanı sıra kıtalara göre tamamlanan elemeler sonucunda toplam 20 ülke ’nda mücadele etmeyi garantiledi. Bu ülkeler arasında Asya Futbol Konfederasyonu’ndan (AFC) Ürdün, Özbekistan, İran, Güney Kore, Irak ve Avustralya bulunuyor. Afrika Futbol Konfederasyonu’ndan (CAF) ise Fas, Tunus, Nijerya, Cezayir ve Mısır Dünya Kupası bileti aldı.

Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler! 20 ülke bileti kaptı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) kapsamında Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay ve Brezilya grup birincisi olarak turnuvada yer almayı garantiledi. Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda ise OFC elemelerinde birinci olarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı elde etti. Böylelikle toplamda 20 ülke, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yerini şimdiden garantilemiş oldu.

İşte Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

  • ABD: Ev sahibi ülke
  • Kanada: Ev sahibi ülke
  • Meksika: Ev sahibi ülke
  • Yeni Zelanda: OFC eleme galibi
  • Ürdün: AFC play-off galibi
  • Özbekistan: AFC grup birincisi
  • İran: AFC grup birincisi
  • Güney Kore: AFC grup birincisi
  • Irak: AFC grup birincisi
  • Avustralya: AFC grup birincisi
  • Fas: CAF grup birincisi
  • Tunus: CAF grup birincisi
  • Nijerya: CAF grup birincisi
  • Cezayir: CAF grup birincisi
  • Mısır: CAF grup birincisi
  • Kolombiya: CONMEBOL grup birincisi
  • Ekvador: CONMEBOL grup birincisi
  • Paraguay: CONMEBOL grup birincisi
  • Uruguay: CONMEBOL grup birincisi
  • Brezilya: CONMEBOL grup birincisi
