Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Ecem Türker kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Voleybol Takımı menajeri oldu

Sarı lacivertli ekip, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yeni Takım Menajeri" ifadeleri ile Ecem Türker'i duyurdu. Gündeme yerleşen Ecem Türker kimdir merak ediliyor.

Ecem Türker kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Voleybol Takımı menajeri oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 17:30

Takımı'nın menajeri olan Ecem Türker'in daha önce yaptığı görevler merak edilirken aslen nereli olduğu da araştırıldı.

ECEM TÜRKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1992 senesinde İstanbul'da doğan isim Fenerbahçe altyapısında voleybola başlarken A Takım'a kadar yükseldi. Fenerbahçe A Takımı'nda görev aldıktan sonra Ataşehir Belediyesi, Maltepe Yalı, Yeşilyurt ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giyen isim Fenerbahçe Medicana Takımı menajeri olarak görev alıyor.

Ecem Türker kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Voleybol Takımı menajeri oldu

FENERBAHÇE VOLEYBOL MENAJERİ KİM OLDU?

Kulüpten gelen açıklamaya göre Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı menajeri Ecem Türker Kavaz oldu. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yeni Takım Menajeri, Voleybol Şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker Kavaz oldu.

Ecem Türker Kavaz, 5 yıl boyunca yürüttüğü Takım Menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımımızla Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya İkinciliği başarılarını da elde etmiştir."

ETİKETLER
#Voleybol
#kadın voleybol
#Fenerbahçe
#Ecem Türker
#Takım Menajeri
#Aktüel
