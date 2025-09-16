Ecem Türker kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe Voleybol Takımı menajeri oldu

Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın menajeri olan Ecem Türker'in daha önce yaptığı görevler merak edilirken aslen nereli olduğu da araştırıldı.

ECEM TÜRKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1992 senesinde İstanbul'da doğan isim Fenerbahçe altyapısında voleybola başlarken A Takım'a kadar yükseldi. Fenerbahçe A Takımı'nda görev aldıktan sonra Ataşehir Belediyesi, Maltepe Yalı, Yeşilyurt ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giyen isim Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı menajeri olarak görev alıyor.

FENERBAHÇE VOLEYBOL MENAJERİ KİM OLDU?

Kulüpten gelen açıklamaya göre Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı menajeri Ecem Türker Kavaz oldu. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yeni Takım Menajeri, Voleybol Şubemizde tüm yaş kategorilerinde Çubuklu formamızı giyerek A Takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonu’nda Altyapı Kadın Voleybol Millî Takımlar Menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker Kavaz oldu.

Ecem Türker Kavaz, 5 yıl boyunca yürüttüğü Takım Menajerliği görevi ile U21 Kadın Millî Takımımızla Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya İkinciliği başarılarını da elde etmiştir."