TGRT Haber
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'tan tartışmayı alevlendirecek Ali Koç sözleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç yönetimine sert tepki gösterdi. Yönetimin doğru kararlar almadığını söyleyen Kutlualp, ''verilen sözler tutulmadı'' dedi.

FenerbahçeBaşkan AdayıHakan Bilal Kutlualp, katıldığı canlı yayındaAli Koçyönetimine eleştirilerde bulundu. gündemine ilişkin soruları cevaplayan Kutlualp, "Ali Koçdöneminde verilen sözler tutulmadı. Hem futbol hem de kulübün yönetimi anlamında kararlar çabuk alınamıyor ve doğru kararlar alınmıyor. Gerçek bir futbol aklı yok." ifadeleri ile gündem oldu.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'tan tartışmayı alevlendirecek Ali Koç sözleri

KEREM TRANSFERİNE İLİŞKİN ÇARPICI SÖZLER

FenerbahçeBaşkan AdayıHakan Bilal Kutlualp, transferine ilişkin çarpıcı sözler kullandı. Kutlualp, ‘’Kerem transferinde şöyle bir tuzağa düştük. Orada Mario Branco bizi o kadar tanıyor ki hep perdenin arkasında kalarak, Rui Costa'ya sinyaller vererek ve bizim ne kadar arzulu olabileceğimizi bilerek bizi çok köşeye sıkıştırdılar. Keşke daha önce alsaydık. Benfica'yı elebilirdik’’ dedi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'tan tartışmayı alevlendirecek Ali Koç sözleri

"GEÇMİŞE BAKARSAK DAHA BAŞARILIYIM"

şöyle devam etti:

Sayın başkan, Sadettin Bey'le teknik direktör konusu hakkında görüş alışverişi yaptığını söyledi. Ama onun maalesef böyle bir tarzı var. Diğer adayla görüşmem dedi. Ondan sonra da 'FB TV'ye çıkalım başkan adaylarıyla' dedi. Siz de bir adaysınız, ben de bir adayım. Sizin benden bir üstünlüğünüz yok, benim de sizden bir üstünlüğüm yok. Hatta geçmişe bakarsanız sizden de başarılıyım.

TEDESCO İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

şöyle devam etti:

Tedesco'nun Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyorum çünkü Alman ekolünden gelen bir hoca.

