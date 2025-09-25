Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları

Sağlık sektörünün en önemli parçalarından biri olan eczacıların önemini vurgulamak için Dünya Eczacılar Günü kutlanıyor.

İlaçların bileşenleri, etkileri ve doğru kullanımı alanında uzmanlaşmış olan sağlık personelleri eczacıların gününün 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü olduğu merak edilmeye başlandı.

ECZACILAR GÜNÜ 14 MAYIS MI, 25 EYLÜL MÜ?

14 Mayıs 1839 senesinde Türkiye'de Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacılık sınıfı açılmıştır. Bu sebepten dolayı da ülkemizde her yıl 14 Mayıs tarihi Eczacılık Günü olarak kutlanıyor.

25 Eylül 1949 tarihinde ise Uluslararası Eczacılık Federasyonu kurulmuştur. Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen 69. kongresinde 25 Eylül tarihinin küresel çapta eczacılık bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştır. Bu kapsamda 25 Eylül tarihi ise Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanmaktadır.

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI, ANLAMLI SÖZLER

Sağlığımızın en yakın danışmanı eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!

Sağlık sisteminin görünmez kahramanları olan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım.

Gecelerini, gündüzlerine katarak sağlığımız için özveriyle çalışan tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım.

Toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üstlendiğiniz hayati rol için tüm eczacılarımıza teşekkür eder, Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım

İlacın üretiminden hastaya ulaşana kadar her aşamada emeği geçen eczacılarımızın gününü kutlarım.

Sağlığımız için gösterdiğiniz titizlik ve ilgiye minnettarım. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun.

Mesleğini büyük bir özveriyle icra eden tüm eczacılarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun.

Eczacılık sadece ilaç vermek değil; aynı zamanda güven vermektir. Tüm eczacılarımızın günü kutlu olsun.

Halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm eczacılarımızın bu özel gününü kutluyorum.

Tedavinin en güvenilir rehberleri eczacılarımızın 25 Eylül Eczacılar Günü kutlu olsun.

Toplum sağlığının her aşamasında yanımızda olan eczacılarımızın günü kutlu olsun