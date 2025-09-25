Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları

Her yıl dünyada ve ülkemizde belirli günler Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. İnsan sağlığının en önemli destekçilerinden olan eczacıların, Dünya Eczacılar Günü'nün 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü olduğu gündeme geldi. Dünya Eczacılık Günü mesajlarını sizler için derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 11:01

sektörünün en önemli parçalarından biri olan eczacıların önemini vurgulamak için Dünya Eczacılar Günü kutlanıyor.

İlaçların bileşenleri, etkileri ve doğru kullanımı alanında uzmanlaşmış olan sağlık personelleri eczacıların gününün mı, 25 Eylül mü olduğu merak edilmeye başlandı.

Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları

ECZACILAR GÜNÜ 14 MAYIS MI, 25 EYLÜL MÜ?

14 Mayıs 1839 senesinde Türkiye'de Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de (Askeri Tıp Mektebi) ilk eczacılık sınıfı açılmıştır. Bu sebepten dolayı da ülkemizde her yıl 14 Mayıs tarihi Eczacılık Günü olarak kutlanıyor.

25 Eylül 1949 tarihinde ise Uluslararası Eczacılık Federasyonu kurulmuştur. Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen 69. kongresinde 25 Eylül tarihinin küresel çapta eczacılık bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştır. Bu kapsamda 25 Eylül tarihi ise Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanmaktadır.

Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI, ANLAMLI SÖZLER

Sağlığımızın en yakın danışmanı eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!

Sağlık sisteminin görünmez kahramanları olan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım.

Gecelerini, gündüzlerine katarak sağlığımız için özveriyle çalışan tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım.

Toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üstlendiğiniz hayati rol için tüm eczacılarımıza teşekkür eder, Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım

İlacın üretiminden hastaya ulaşana kadar her aşamada emeği geçen eczacılarımızın gününü kutlarım.

Eczacılar Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü? Dünya Eczacılık Günü mesajları

Sağlığımız için gösterdiğiniz titizlik ve ilgiye minnettarım. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nüz kutlu olsun.

Mesleğini büyük bir özveriyle icra eden tüm eczacılarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun.

Eczacılık sadece ilaç vermek değil; aynı zamanda güven vermektir. Tüm eczacılarımızın günü kutlu olsun.

Halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm eczacılarımızın bu özel gününü kutluyorum.

Tedavinin en güvenilir rehberleri eczacılarımızın 25 Eylül Eczacılar Günü kutlu olsun.

Toplum sağlığının her aşamasında yanımızda olan eczacılarımızın günü kutlu olsun

ETİKETLER
#Sağlık
#eczacı
#14 Mayıs
#Eczacılar Günü
#Dünya Eczacılar Günü
#25 Eylül
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.