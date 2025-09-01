Ederson uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu

Fenerbahçe, uzun zamandır Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaştı. Manchester City ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler bugün Ederson'u İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

Taraftarlar tarafından Ederson'un uçağı İstanbul'a ne zaman, saat kaçta geleceği ise merak ediliyor.

EDERSON UÇAĞI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Fenerbahçe'nin bugün Ederson ile resmi imzaları atması bekleniyor. Brezilyalı eldivenin uçağının öğle saatlerinde İstanbul'a iniş gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe transfer için Manchester City'e 12+2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ederson ise sarı lacivertlilerden yıllık 8+2 milyon Euro bonservis alacak ve 2028'e kadar sözleşme imzalayacak.

EDERSON UÇAĞI İSTANBUL'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Ederson'un uçağının bugün saat 13.00 sıralarında İstanbul'a iniş gerçekleştirmesi bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-lacivertliler tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

EDERSON UÇAK TAKİP KODU

Ederson'un uçak takip kodu henüz belli olmadı. Brezilyalı eldivenin uçağının kalkmasının ardından takip kodunun da belli olması bekleniyor. Ederson'un uçak takip kodu belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.