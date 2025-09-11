Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Ediz Gürel kimdir? Dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yendi

Büyükusta Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda son dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenmesinin ardından gündem oldu.

Ediz Gürel kimdir? Dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yendi
11.09.2025
11.09.2025
Türkiye Satranç Federasyonunun duyurusuna göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun 7. turunda önemli bir başarıya imza attı.

Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.

2008 doğumlu Ediz, böylelikle son unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Ediz Gürel kimdir? Dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yendi

Türkiye'yi, 15 Eylül'de sona erecek turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibini belirleyecek 2026 Adaylar Turnuvası’nda yer alma hakkı kazanacak.

Ediz Gürel kimdir? Dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yendi

EDİZ GÜREL KİMDİR?

Ediz Gürel, 5 Aralık 2008 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.

7 yaşındayken anaokuluna giderken öğretmeninin yönlendirmesiyle hayatına satranç girdi.

Gürel, 2019 senesinde Avrupa Okullar Şampiyonası’nda 3’üncülük elde etmesinin ardından Usta adayı (CM), 2021 yılında FIDE Ustası (FM) ve 2022’de Uluslararası Usta (IM) unvanı aldı.

2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challangers turnuvasında ise Ediz Gürel, Büyükusta (GM) olmayı başardı.

Sıkça Sorulan Sorular

Ediz Gürel’in yaşı kaç ve nereli?
Ediz Gürel, 2008 doğumlu olup Bursa’da dünyaya gelmiştir, yani 16 yaşındadır.
