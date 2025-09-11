Ediz Gürel kimdir? Dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yendi

Türkiye Satranç Federasyonunun duyurusuna göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand şehrinde gerçekleştirilen organizasyonun 7. turunda önemli bir başarıya imza attı.
Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.
2008 doğumlu Ediz, böylelikle son dünya şampiyonu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.
Türkiye'yi, 15 Eylül'de sona erecek turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor.
Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibini belirleyecek 2026 Adaylar Turnuvası’nda yer alma hakkı kazanacak.
Ediz Gürel, 5 Aralık 2008 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.
7 yaşındayken anaokuluna giderken öğretmeninin yönlendirmesiyle hayatına satranç girdi.
Gürel, 2019 senesinde Avrupa Okullar Şampiyonası’nda 3’üncülük elde etmesinin ardından Usta adayı (CM), 2021 yılında FIDE Ustası (FM) ve 2022’de Uluslararası Usta (IM) unvanı aldı.
2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challangers turnuvasında ise Ediz Gürel, Büyükusta (GM) olmayı başardı.