24°
Efe Mandıracı kimdir nereli? Çeyrek final başarısında yıldızlaştı

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösterirken karşılaşmada yıldızlaşan isimlerden Efe Mandıracı, Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Efe Mandıracı kimdir nereli? Çeyrek final başarısında yıldızlaştı
Efe Mandıracı, Türkiye A Milli Erkek Ekibi'nin yarı finale çıkmasıyla en çok ilgi gören isimlerden biri haline geldi.

Tam adı Ramazan Efe Mandıracı olan genç oyuncunun kaç yaşında bulunduğu ve hangi kulüpte forma giydiği en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

Efe Mandıracı kimdir nereli? Çeyrek final başarısında yıldızlaştı

EFE MANDIRACI KİMDİR NERELİDİR?

Efe Mandıracı, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi.

1 Nisan 2002 doğumlu olan Milli Voleybolcu, 23 yaşındadır.

Mandıracı, profesyonel yolculuğuna Arkas Spor altyapısında adım attı.

Efe Mandıracı kimdir nereli? Çeyrek final başarısında yıldızlaştı

Smaçör mevkisinde görev yapan Efe Mandıracı’nın boyu 2,03 metredir.

2024 yılına dek Arkas Spor formasını terleten oyuncu, Arkas kariyeri boyunca iki defa Kupa Voley zaferi (2020-21 ve 2021-22) ve bir kez de Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Efe Mandıracı, 2024-25 sezonundan itibaren İtalya’nın You Energy Volley ekibine transfer oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Efe Mandıracı’nın boyu kaç santimetre?
Genç oyuncunun boyu 2,03 metre, bu da onu sahada dikkat çeken isimlerden biri yapıyor.
