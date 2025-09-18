Eintracht Frankfurt Galatasaray CANLI nereden izlenir? Şifresiz izlenebilecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında yer alan ilk Türk takımı olarak sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında sahadan puanla ayrılmak istiyor.

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki mücadele bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç, Almanya’nın Frankfurt Stadı’nda oynanacak. UEFA tarafından görevlendirilen İtalyan hakem Marco Guida’nın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem ise Daniele Chiffi olacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de elde ettiği 25. şampiyonluk sonrası doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 5’te 5 yaparak sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Okan Buruk’un öğrencileri, deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında da bu formunu Avrupa arenasına taşımak için sahaya çıkacak.

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 11'leri açıklandı:

Eintracht Frankfurt 11'i: Zetterer, Collins, Theathe, Koch, Brown, Chaibi, Larsson, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt.

Galatasaray 11'i: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını Türkiye’de TRT 1 canlı ve şifresiz yayınlayacak. Bunun yanında birçok yabancı kanal da mücadeleyi ekranlarına taşıyacak. ABD’de fuboTV, Almanya’da DAZN, Avusturya’da RTL+, Azerbaycan’da Ictimai TV, Belçika’da Prime Video karşılaşmayı naklen yayınlayacak.

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: fuboTV

fuboTV Almanya: DAZN

DAZN Avusturya: RTL+

RTL+ Azerbaycan: Ictimai TV

Ictimai TV Belçika: Prime Video

Prime Video Danimarka: Viaplay

Viaplay Finlandiya: MTV Katsomo

MTV Katsomo Hırvatistan: Arena Sport 4 HR

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, şifresiz yayın politikası sayesinde karşılaşmayı tüm futbolseverlerin erişimine açıyor. TRT 1, uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.

Ayrıca Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Tabii uygulaması veya web sitesi aracılığıyla kullanıcılar bilgisayar, tablet ve telefonlarından Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını takip edebilecek.

TRT 1 yayınını televizyon üzerinden izlemek isteyenler, güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına girmeleri gerekiyor. Türksat 4A uydusunda 11.958 frekansıyla (V 27500 5/6) TRT 1 SD yayını yapılırken, TRT 1 HD için 11.794 frekansı (V 30000 3/4) kullanılıyor. TRT 1 ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformlarında da yer alıyor.

İnternet üzerinden Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını izlemek isteyenler ise tabii platformunu tercih edebilecek. Tabii aracılığıyla TRT 1 yayını telefon, tablet ve bilgisayarlardan canlı olarak takip edilebilecek. İzleyiciler, ekran yansıtma özelliği sayesinde Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını televizyonlarına da aktarabilecek.

TRT 1’in canlı yayınları Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi, devre arası ve maç sonrasındaki röportajlarla birlikte futbolseverlere sunulacak. Yayın, kesintisiz ve HD kalitede olacak. İzleyiciler, Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı saatinden itibaren TRT 1 ekranlarında karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.

TRT 1, UEFA ile anlaşmadan dolayı Türkiye’de şifresiz yayın yapabiliyor. Bu nedenle Eintracht Frankfurt Galatasaray karşılaşması da tüm izleyicilere açık olacak. Herhangi bir abonelik veya ek ücret gerekmeksizin maç TRT 1 üzerinden izlenebilecek.

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Uydu alıcısı üzerinden doğru frekans bilgilerini giren izleyiciler, televizyonları aracılığıyla maçı takip edebilecek. Ayrıca Digiturk 23. kanal, D-Smart 26. kanal, Tivibu 22. kanal ve Kablo TV 22. kanaldan da TRT 1 yayınına ulaşılabiliyor.

TRT’nin dijital platformu tabii ise Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını internet üzerinden sunuyor. Böylece maçı mobil cihazlar ve bilgisayarlardan takip etmek mümkün.

Almanya’da yaşayan futbolseverler karşılaş Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını DAZN ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Avusturya’da RTL+, Belçika’da Prime Video ve Azerbaycan’da Ictimai TV yayın yapacak.

Fransa ve Hollanda’da ise resmi yayıncı bilgisi paylaşılmadı. Bu ülkelerde yaşayan futbolseverler, TRT 1’in uydu yayını veya internet üzerinden tabii platformunu kullanarak maçı şifresiz şekilde izleyebilir.