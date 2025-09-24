Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

El Bilal Toure, Cerny, Gökhan Sazdağı Kayserispor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş'ta 10 eksik

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynanması planlanan Kayserispor - Beşiktaş maçı ertelenmişti. Siyah-beyazlıların, Avrupa maçı nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün oynanacak. Taraftarlar tarafından Kayserispor - Beşiktaş maçında El Bilal Toure, Cerny, Gökhan Sazdağı neden yok, oynamadığı merak ediliyor.

24.09.2025
24.09.2025
, Trendyol 'in 2025-2026 sezonunun ilk haftası kapsamında ile karşı karşıya gelecekti.

Ancak siyah-beyazlıların elemeleri kapsamında oynanması planlanan Shakthar Donetsk karşılaşmasından dolayı Kayserispor mücadelesi ertelenmişti. Bugün ise ertelenen Kayserispor - Beşiktaş maçı oynanacak.

Karşılaşmada ise siyah-beyazlılarda 10 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından El Bilal Toure, Cerny, Gökhan Sazdağı Kayserispor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

EL BİLAL TOURE, CERNY, GÖKHAN SAZDAĞI KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

El Bilal Toure, Cerny ve Gökhan Sazdağı, Kayserispor - Beşiktaş maçından sonra edildiği için kurallar gereği mücadelede forma giyemeyecek.

El Bilal Toure 26 Ağustos, Cerny 2 Eylül, Gökhan Sazdağı ise 8 Eylül'de takıma dahil edilmişti. Bu üç futbolcunun yanı sıra diğer transferler Tiago Djalo (27 Ağustos), Rıdvan Yılmaz (23 Ağustos), Taylan Bulut (26 Ağustos), Cengiz Ünder (8 Eylül) ve Jota Silva'da (12 Eylül) maçta kurallar gereği forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER YOK?

Beşiktaş'ta kurallar gereği forma giyemeyecek olan futbolcuların yanı sıra Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu'da sakatlıklarından dolayı karşılaşmada oynamayacak.

Kayserispor tarafında ise yeni transferler German Onugkha, Furkan Soyalp, Laszlo Benes, Youssef Ait Bennasser ve Deniz Dönmezler maçta forma giymeyecek. Sakatlığı bulunan Joao Mendes, Carlos Mane ve Majid Hosseini'de mücadelede oynamayacak.

