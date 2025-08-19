Elazığ su kesintileri ne zaman? Saat kaçta sular gelecek?

Hamzabey Barajı'ndaki kuraklık sebebiyle Elazığ'da su kesintileri yaşanıyor.

Elazığ Belediyesi, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak yeni su temin noktalarını devreye alarak sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturuyor.

Elazığ Belediyesi'nin devreye aldığı yeni su kaynaklarıyla birlikte 19 Ağustos Salı günü sona erecek.

ELAZIĞ’DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Elazığ’da 19 Ağustos Salı günü öğle saatlerinden gece 00:00'a kadar planlı su kesintisi uygulanacak.

Belediye yetkilileri, vatandaşların bu süre zarfı içinde gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Su kesintilerinin vatandaşlarımızın günlük hayatını mümkün olduğunca az etkilemesi amacıyla gece saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Planlama kapsamında kent genelinde 23.00-04.00 saatleri arasında su akışı sağlanamayacaktır.”