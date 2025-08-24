Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Adana 01 FK ile karşılaşacak

Nesine 2. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Elazığspor ile Adana 01 FK karşı karşıya gelecek.

Sezona galibiyet ile başlamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Taraftarlar tarafından Elazığspor - Adana 01 FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - Adana 01 FK maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Erdi Abdulmecit Sayar ve Hakan Dursun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Osman Can Açıklar olacak. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Elazığspor seyircisiz oynayacak.

ELAZIĞSPOR - ADANA 01 FK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Elazığspor - Adana 01 FK maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın ardından ise Nesine 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta maçları sona erecek.