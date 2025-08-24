Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Adana 01 FK ile karşılaşacak

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta mücadeleleri kapsamında bugün Elazığspor ile Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Elazığspor - Adana 01 FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Adana 01 FK ile karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 16:03

Nesine 2. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ile Adana 01 FK karşı karşıya gelecek.

Sezona galibiyet ile başlamak isteyen iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Taraftarlar tarafından Elazığspor - Adana 01 FK maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Adana 01 FK ile karşılaşacak

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - Adana 01 FK maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

(TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Erdi Abdulmecit Sayar ve Hakan Dursun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Osman Can Açıklar olacak. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Elazığspor seyircisiz oynayacak.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bugün Adana 01 FK ile karşılaşacak

ELAZIĞSPOR - ADANA 01 FK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Elazığspor - Adana 01 FK maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın ardından ise Nesine 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta maçları sona erecek.

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#elazığspor
#Adana 01 Fk
#Nesine 2. Lig
#Maç Yayını
#Bi Kanal Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.